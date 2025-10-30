Álvaro Benito: «Para estar donde Felipe hay que estar muy preparado»

Supongo que volver a Tenerife es siempre una oportunidad para ser feliz y sentirse querido.

Siempre. Pero además estoy en una etapa muy feliz de mi vida. Eso sucede cuando lo que haces, te colma. En la música, por ejemplo, disfruto de lo que se ve y de lo que no se ve [de Pignoise]: la parte de la creación, la logística, llevar el grupo... todo eso me satisface y me hace muy feliz.

Y hablando de felicidad, ¿usted en qué faceta se siente más pleno y realizado?

Soy consciente del privilegio que es dedicarte a lo que te gusta. No todo es cara A, también tiene cara B, la que menos se ve. Pero es un lujo dedicarte a tu pasión; es el mayor privilegio posible. Yo no voy a trabajar; cuando voy a dar un concierto es como si me fuera de campamento con mis amigos. A mí me encanta jugar al fútbol, es lo que más. Comentar no llega a ese estatus, aunque disfrutas mucho de algunos partidos increíbles; y en otros quizá sí pones más el piloto automático.

Hace apenas unos meses le escuchamos lamentarse en público del descenso del CD Tenerife, club donde jugó, y también de los infortunios y malas decisiones que precipitaron al club al fútbol no profesional. Una temporada después, la afición sigue respondiendo y el equipo va líder. ¿Cómo ve al Tenerife ahora?

Primero que nada, mantengo que fue una pena que el Tenerife cayera adonde ahora está. Espero que sea algo eventual. Pero suele pasar que en los momentos más duros y los más oscuros, es cuando la afición más se une. Además, hemos visto otros casos sonados, de clubes que cayeron como el Tenerife y ahora están en la superélite. Yo siempre comento que a mi llegada a la Isla percibí un sentimiento grande en torno al equipo, y eso que estábamos en una situación deportiva no óptima. Teníamos un equipazo, pero independientemente de que los resultados fueran buenos o malos, la gente estaba con nosotros; y nos lo demostraba, nos lo hacía ver. Yo venía del Bernabéu, que ahora ha cambiado, pero antes era supercrítico. Hacías un control más y ya aparecía un murmullo. Y eso podía impactar directamente en el futbolista: la presión, los silbidos... Aquí era todo lo contrario.

Siempre se pone a Álvaro Benito como un ejemplo de personalidad capaz de «reinventarse». ¿Diría que lo ha hecho también Felipe Miñambres, antes futbolista de éxito y ahora presidente de un consejo de administración?

Primero, lo siento por él, le compadezco (ríe). Lo decía de broma, obviamente. Al final el suyo es un proceso y ha tocado todos los palos: fue futbolista, fue director deportivo... y ahora, es presidente. Pero para eso necesitas las herramientas, de todo tipo, y luego tener la constancia y la entereza necesarias, el entender y saber el porqué de las cosas. Y eso te lo da el caminar de la vida. A medida que tu retirada se va acercando, puedes ir orientando tu carrera hacia donde más te motive o te guste. Pero la presidencia es una gran responsabilidad y a Felipe le deseo lo mejor, de corazón. Para estar donde está ahora, hay que estar muy preparado; él lo está, y también muy responsabilizado. Yo reconozco que no podría. Confío en que tenga la mejor de las suertes.

Ha venido para participar de una conferencia y una mesa redonda en la que ha hablado del gran giro que dio su carrera. De caer lesionado a resetearse en otros ámbitos. ¿Cuál es el primer paso para «volver a empezar»?

En mi caso personal tenía dos opciones. Había estudiado pero de hasta Tercero de Derecho y era muy buen estudiante. La música había aparecido ya, y yo decidí persistir hasta hacerlo algo profesional. Creo que tener una meta me permitió intentar mantener la ilusión. Si no tienes ilusiones, estás muerto. Pero tener ese entusiasmo por que el grupo saliera a flote, que costó siete años, fue el estímulo para seguir adelante. La lección que aprendí fue que los procesos son importantes. Voy a poner un ejemplo: a Sergio Ramos ahora nadie le toma en serio en la música; pues a nosotros nos pasó lo mismo. Fueron muchos años de trabajo para derribar muchas barreras.

Hablando de reinventar, ¿qué cambiaría del fútbol? ¿O donde hay que incidir para hacer mejores futbolistas?

Nadie te prepara para ser una persona famosa, ni para estar expuesta a los comentarios de todo el mundo. Ahora con la tecnología todo el mundo puede opinar; y hay críticas feroces, dañinas. Es ahí donde creo que te deben preparar más, porque no todo el mundo lo está. No es fácil lidiar con eso, porque cuando estás fuerte a lo mejor no tienes tanto problema; pero si estás en crisis, o no pasas por tu momento más feliz... La gente no sabe que lo que pasa por tu mente influye en tu rendimiento. Es difícil disociar. Y luego, otro factor relevante es que nadie te prepara para dejar de ser futbolista. Hablo de la retirada. Tú estás habituado a unos estímulos, a una rutina... ¿cómo reemplazas eso? A mí ahí la música me ayudó mucho.

Hace solo unos días que LaLiga ha dado marcha atrás en su propósito de llevarse en diciembre un partido a Miami. ¿No es una excentricidad?

Entramos en terreno pantanoso, eh.

¿Usted cómo lo ve?

Si nos ceñimos únicamente a lo que debe ser una competición limpia y pura, sí había una posible desvirtuación; eso es una cosa obvia. No es lo mismo jugar en un campo neutral que en el campo del rival. Partiendo de esa base... ya no me quiero meter en temas de negocio, expansión de LaLiga, retribución de los clubes o conceptos meramente económicos, etc. Pero desde el punto de vista económico sí se desvirtuaba un poco la pureza del calendario. No es igual jugar en el campo del Villarreal que hacerlo en Miami.

Y como comentarista que es, en Carrusel y en Movistar, ¿a qué equipo del momento le apetece más analizar y ver sus partidos?

Yo creo que ahora mismo Bayern de Munich y Paris Saint Germain son los dos equipos que están por encima del resto. Me refiero ahora, al momento actual. Pero la Champions se decide más adelante y todo se dirime después de febrero.

Justamente venimos de un clásico que nos enseñó las carencias de los dos equipos. ¿Ve al Madrid un paso por delante del Barça?

No lo creo, no lo veo por delante. Esto da para un debate largo. Ambos equipos vienen de situaciones diferentes. El Real Madrid tiene entrenador nuevo, modelo de implantación nuevo, mucho margen de mejora y un Xabi que seguramente no ha encontrado su equipo tipo para los días grandes, incluso con alguna posición por determinar. El equipo aún tiene que crecer en muchos niveles. Se nota que van dando pasos adelante, pero es un modelo que está por ver. Flick está en el segundo año, el más difícil. En el primer año vienen estímulos nuevos, competitividad, los nuevos no se quejan, etc. Pero, ¿y ahora? Un entrenador siempre tiene que ser creíble y tener una capacidad de seducción porque tengo que convencerte cada día y cada temporada de que corras como al principio. Cuando ya has alcanzado la cima y ya has pasado por algunas penurias para llegar a esa cima, luego es difícil volver. ¿Por qué? Porque ya sé lo que hay en la cima y no sé si tengo que esforzarme tanto.

Y del Barça quería preguntarle por su tinerfeño más universal. ¿Cuánto está disfrutando con Pedri y hasta dónde creer que puede llegar?

Pedri seguramente es el mejor centrocampista del mundo. Flick vio algo que los demás no vimos. Retrasó su posición y le hizo todavía mejor futbolista de lo que ya era. Es el de Pedri un liderazgo silencioso; lidera el juego claramente, tanto en el Barça como en la selección. Y lo hace sin levantar la voz, solo con el juego.

Podríamos pasarnos horas hablando de jugadores canarios que brillan, porque son muchos y además muy distintos unos de otros. Pero quería detenerme en el caso inspirador de Kirian Rodríguez. ¿Qué le sugiere su ejemplo?

Ha pasado por unos procesos muy complejos que además implican al colectivo. En gran parte, creo que el descenso de la UD Las Palmas se debe a que el capitán estaba de baja y eso supone un impacto emocional grande. Creo que le echaron mucho de menos.

Y en la lista de nombres propios, uno más: Nico Paz. Hablamos con él hace unos meses y verbalizaba su intención de quedarse en el Como para alimentar sus opciones de acudir al Mundial. ¿Asombra escucharle con las ideas tan claras a una edad tan temprana?

Le conozco desde que era un niño. Es hijo de un excompañero al que siempre veía en Valdebebas [Pablo Paz] cuando yo estaba de entrenador. Desde bien pequeñito se veía que era diferente. Nadie pensó que podía dar este nivel. Ocurre que en el fútbol profesional ha dado más pasos de los que se pensaba. Cuando aterrizó en el primer equipo del Real Madrid y jugó algunos amistosos, nadie pronosticó que llegaría a estas escalas. Uno de mis mejores amigos está en el cuadro técnico de Cesc Fábregas y le hace un seguimiento grande del que me tiene informado. Es una maravilla verle jugar.

¿Y hemos calibrado bien hasta dónde puede llegar y lo que puede hacer en el fútbol? ¿Y en su selección?

Honestamente, creo que es algo que no lo sabe ni él. Es un jugador con unas características concretas. Para mí es un mediapunta al uso, teniendo en cuenta que su posición no existe casi en ningún equipo. Entonces, tiene que elegir muy bien su destino, donde haya un ecosistema que le permita brillar.

¿Depende mucho España de la evolución de Lamine Yamal a todos los niveles? No sé si tiene opinión respecto al rol de su padre, a sus comportamientos y a la cuota de influencia que puede tener en su club, etc.

No, no... No podemos pedirle a un chaval de 18 años que sea un ejemplo para la sociedad. Obviamente tiene que haber unos mínimos de educación, de comportamiento, de respeto... Pero pedimos que sean ejemplos sociales y no tiene por qué. Es algo que siempre me ha parecido sorprendente. Por supuesto tienes que tener el comportamiento que te exige el club y el lugar donde estás. Pero la educación la tienes que recibir en lugares de formación. Y en casa.

La última, un pronóstico. ¿Es la España de Lamine favorita para ganar el próximo Mundial?

Es pronto para emitir un pronóstico. Sí te puedo decir que veo a España entre las cuatro o cinco favoritas para llegar hasta la final o, mejor dicho, que está entre los cuatro o cinco equipos que mejor juega al fútbol en estos momentos. Pero hay meses por delante y podremos seguir hablando, a ver cómo llegamos al Mundial. Si me preguntas ya el año que viene, podré responderte mucho mejor. No haré pronósticos ahora, que eso siempre te deja mal.