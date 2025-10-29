La XXIV Clásica Tenerife también visitará La Palma

El Palacio de Carta de la capital tinerfeña acogió ayer la presentación de la XXIV Clásica Tenerife, que se desarrollará este año durante dos fines de semana, los días 31,1 y 2 de noviembre en la isla de Tenerife y La Palma, y los días 7,8 y 9 de noviembre en Tenerife, con la participación de 80 vehículos, con 23 marcas y 61 modelos diferentes.

Leopoldo Mansito Pérez, responsable del rutómetro y de la dirección de carrera, dio detalles del recorrido, que comenzará el viernes 31, con las verificaciones técnicas y salida desde el Parque García Sanabria de la capital tinerfeña, con parada al mediodía en Los Acantilados de Los Gigantes, en Santiago del Teide, para salir por la tarde hacia Santa Cruz de La Palma. La segunda etapa tendrá lugar desde la capital hasta Los Llanos de Aridane, donde se desarrollará la tradicional Targa, sobre una carretera sobre la lava del volcán, y regreso a Santa Cruz de La Palma. El día 2, vuelta a Tenerife.

Ya l 7 de noviembre tendrá lugar la salida de la cuarta etapa que se disputará entre Santa Cruz y La Laguna, quedando los coches expuestos en el casco histórico lagunero. El 8 de noviembre, la salida de la quinta etapa llevará a la prueba por Las Cañadas del Teide y el sur de la isla, con parada en Santiago del Teide. Por último, el 9 de noviembre, tendrá lugar la sexta y última etapa en un circuito por la Rambla de Santa Cruz y la avenida Benito Pérez Armas, con el que se recordará el Gran Premio de Tenerife disputado en esa zona en 1965.

Los interesados pueden acceder a la sección específica de la Clásica 2025 en la web oficial para consultar toda la información necesaria. n