La tinerfeña Viviana Marton, subcampeona mundial de taekwondo

La tinerfeña Viviana Marton se quedó este miércoles a las puertas de alzarse con el título de campeona del mundo de taekwondo (-62 kilos) en el Mundial de Wuxi, China. Marton, que llegaba la cita como gran favorita a la vista de su oro olímpico en París 2024 y su número uno en los rankings olímpico y mundial, cayó en la final frente a la tunecina Masghouni Wafa por 0-2. Su subcampeonato llega solo una jornada después de que su hermana Luana saliera victoriosa, contra todo pronóstico, en -67 kilos. No hubo doble oro para las gemelas. Sí un Mundial memorable con acento isleño.

La plata de Marton, en todo caso, culmina un año brillante para deportista, que se había impuesto en los Open de Gran Bretaña, Serbia, España, Alemania y Portugal. La competidora por Hungría, que solo había faltado a su cita con el campeonato en Charlotte, se valió de su brillante trayectoria reciente para esquivar la primera ronda y acceder directamente al cuadro de dieciseisavos.

Viviana Marton (azul), en uno de sus combates. / World Taekwondo

Su camino hacia la plata

En ese primer combate, Marton se deshizo en dos rondas de la portuguesa Maisa Monteiro por dos arrolladores 13-1 y 11-0. La deportista mantuvo una trayectoria impecable hasta su tropiezo en la pugna definitiva, puesto que en cuartos repitió el 2-0 (ante la rusa Liliia Khuzina, vigente campeona mundial que ahora compite como independiente) y en semis dejó también a cero a la china Ximin Chen.

En la final, y con el apoyo de su hermana Luana desde la grada, Viviana comenzó dominando la pelea, pero un despiste fatal cuando el primer asalto languidecía le costó que Wafa encadenara varios golpes para el 7-7. La tunecina, campeona júnior en Chuncheon en 2024, se llevó el 'round' por superioridad. Se giraron entonces la tornas y, con viento a favor, Wafa amarró su victoria.