Guti Vidal y la armada tinerfeña reafirman su trono mundial

La Liga de Naciones 2025 de frontenis y paleta goma volvió a dejar el nombre de España en lo más alto. En una cita celebrada en México, cuna del frontenis mundial, la selección española –con cinco tinerfeños en sus filas– conquistó dos medallas de oro y otras tantas de plata, igualando el botín de la potente delegación local. Con este resultado, España se garantiza su presencia en el Mundial de Argentina 2026. Entre los nombres propios destacó el tinerfeño Gustavo Vidal Herrera, conocido en el circuito como Guti, que se colgó el oro en frontenis y la plata en paleta goma, afianzando su estatus como una de las grandes figuras internacionales de la disciplina.

A sus 26 años, el jugador del Círculo de Amistad XII de Enero volvió a ser el referente indiscutible del combinado español, que aterrizó en tierras mexicanas con la compleja misión de revalidar los títulos conquistados en el Mundial de Biarritz (Francia), en 2022. Esta vez, España igualó en preseas a la todopoderosa México, aunque el conjunto anfitrión se adjudicó el título honorífico de mejor selección por un solo set de diferencia en la final de frontenis. El balance, aun así, sencillamente excepcional para la expedición española y, en especial, para el grupo de tinerfeños que formaron parte del combinado nacional.

Y es que la presencia canaria volvió a ser destacada y, sobre todo, exitosa. Gustavo Vidal encabezó una delegación integrada por Mónica Hernández, Hugo León, Miriam Aranaz y Elena Agullo. Todos, sin excepción, regresaron de México con medalla al cuello. Un dato que evidencia la fortaleza del frontenis tinerfeño dentro del panorama nacional, algo que el propio Guti considera fruto de años de trabajo.

La selección española masculina, en el centro del podio. / Federación Española de Pelota

En lo estrictamente competitivo, el santacrucero volvió a desplegar una jerarquía dignas de un veterano –e impropia de sus 26 años–. Pieza capital en la reválida del oro en frontenis –su tercer entorchado consecutivo en esta disciplina– y en la plata en paleta goma, rubricando una actuación casi impecable. «Estamos supercontentos. Cumplimos las expectativas que, por supuesto, sobre todo para nosotros, eran llegar a la final sí o sí», afirma. «Veníamos de ganar los dos oros en la última competición internacional, que fue el Mundial de Biarritz en 2022, y conseguimos revalidar el título en frontenis y quedar segundos en paleta. Que si bien no es lo que queríamos al cien por cien, hay que valorar también habernos metido en la final y haber hecho un buen papel», agrega.

El canario enfatiza la preparación de su equipo y que el desempeño rayó la excelencia. «Esperábamos un buen rendimiento, nos preparamos muy bien durante todo el año, pero los resultados fueron excelentes. Hay que tener en cuenta que jugábamos en México, en casa del mayor exponente histórico de la categoría, y es una hazaña ganarles allí. Eso hay que tenerlo claro. Nuestra ambición era ganar, pero sabíamos que iba a ser muy difícil», reconoce.

La fuerte representación tinerfeña en la selección española es otro de los motivos que colman de orgullo al deportista del Círculo de Amistad XII de Enero. Dos chicos y tres chicas. «Tenerife siempre ha tenido una muy buena cantera del frontenis. La mayoría de la selección somos de aquí o de Valencia», comenta. En su caso, la vivencia adquiere un matiz aún más especial al compartir equipo con Mónica Hernández, su pareja.

Un «ambiente hostil»

Competir en la cuna planetaria del frontenis nunca se puede convertir en tarea fácil. Las exigencias técnicas del entorno mexicano y la intensidad casi religiosa con la que se vive la especialidad en el país azteca elevaron cada encuentro de esta Liga de Naciones en casi una prueba de fuego. A más de dos mil metros sobre el nivel del mar, la dinámica de la pelota no es la misma, y a ello se le suma un entorno que el propio Vidal no duda en describir como «bastante hostil». «No te digo que te insulten, pero casi. El público va a muerte con los suyos. No diría que sean maleducados, para nada, pero animan muchísimo. Si te gusta el fútbol, es como jugar en un campo del Borussia. Nos decían de todo», recuerda.

Argentina 2026

Y Argentina, el próximo desafío. Con la misión cumplida en tierras mexicanas, la ambición de Gustavo Vidal y del combinado nacional ya apunta al Mundial de 2026, que se disputará en Venado Tuerto en octubre, donde el objetivo será «lo mismo que este año», es decir, ganar y revalidar el título. «Sabemos que va a ser complicado de nuevo. Es verdad que el año que viene no estaremos en casa de México, lo que este año ha sido una dificultad añadida este año. Pero, aun así, tenemos un viaje largo, diferencia horaria y el jet lag que hay que combatir, así que será difícil, pero lo vamos a intentar. Somos los campeones tres años seguidos, así que intentaremos ir a por el cuarto».