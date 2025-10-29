El último golazo de la Queens League lo marca una canaria: así fue el tanto viral de Yese Ortiz

Un gol de falta convertido por Yese Ortiz en la Queens League se ha convertido en viral. La culpa la tiene el magistral lanzamiento de la jugadora canaria, que acabó colándose en la escuadra sin que la guardameta pudiera hacer nada.

La futbolista, nacida en La Gomera, cumple su segunda temporada en la competición ideada por Ibai Llanos, formando parte del equipo Las Pilares FC (de las influencers Marina Riverss y Lucii Borro), al que llegó procedente del Rayo de Barcelona.

La joven logró marcar la temporada pasada un total de cinco goles y llegó a ser MVP de la jornada. Este año en Las Pilares, donde juega como capitana, ya ha marcado su primer tanto. Y lo ha hecho por todo lo alto.

El golazo de la jornada

En la cita de esta jornada frente a Las Troncas, una falta cerca del centro del campo sirvió como libre directo. Yesenia Ortiz enfiló la red y encajó el balón por la escuadra, un tanto que se ha convertido en viral.

Aunque también ha recibido alguna crítica, no tanto por la maestría con la que resolvió sino porque una de las rivales que conformaban la barrera cometió un error al adelantar su posición sin que la gomera hubiera llegado siquiera al balón.

La joven canaria, que lucía el brazalete de capitana, abrió el marcardor del partido que finalmente fue una derrota: Las Troncas FC se impusieron a Las Pilares FC (5-7), lo que coloca al equipo de Yesenia últimas de la tabla con dos derrotas.

Quién es

"La quise tirar ahí y no me lo creo ni yo", comentó la canaria tras ver el tanto. Yesenia Ortiz, de 20 años, llegó por casualidad a esta vertiente femenina de la competición ideada con gran éxito por parte de Ibai Llanos. Fueron unos amigos los que le insistieron para que se apuntara en el proceso de selección para la Queens League.

"Cuando supe que había sido seleccionada, estaba muy nerviosa pero también muy emocionada", aseguraba el año pasado en una entrevista a El Día en el que además se mostró agradecida por el apoyo, no solo de su familia sino de los canarios. "Sabía que contaba con el respaldo de mi Isla, y gracias a ese apoyo conseguí alcanzar el primer puesto en las votaciones", explicaba.

Ahora, después de la marcha de Nauzet Hernández y Álex Médina, es la única de la provincia occidental que queda en el torneo.