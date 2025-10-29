Waterpolo
El Echeyde masculino, con urgencia de victoria
Las Guayotas, después de sufrir tres derrotas consecutivas, intentarán sorprender en casa al Sabadell, vigente campeón de Liga
Inmerso en una crisis de resultados, el Santa Cruz Tenerife Echeyde masculino se aferra hoy (13:30 horas) a su feudo, la piscina Acidalio Lorenzo, con el anhelo de conquistar su primera victoria de la temporada en División de Honor y reencontrarse con las buenas sensaciones. En esta cuarta jornada, adelantada ante el CN Catalunya –otro contrincante directo en la lucha por la permanencia–, los pupilos de Albert Español buscan disipar las dudas tras los tropiezos frente a Terrassa, Sabadell y, más recientemente, la dolorosa derrota frente al Sant Andreu en casa.
Las Guayotas, ante un ‘coco’
Las Guayotas del Santa Cruz Tenerife Echeyde regresan a la Acidalio Lorenzo para disputar, hoy a las 15:00 horas, una jornada 4 adelantada de la División de Honor Femenina. Enfrente, uno de los auténticos cocos del campeonato: el Sabadell. Tras el revés sufrido ante el debutante Horta y las derrotas frente a Barceloneta y Mataró, las actuales campeonas de liga –y una de las escuadras más temibles de Europa– aterrizan en Tenerife en un momento delicado para las chicharreras, que ocupan la décima plaza con el casillero aún por estrenar.
En este contexto, las pupilas de Enrique Cruz tratarán de reencontrarse con su mejor versión, plantar batalla y desafiar la lógica ante las catalanas. Un choque con aroma a epopeya, un David contra Goliat, donde soñar con la victoria puede parecer una quimera, pero que será afrontado con máximas ganas por las locales. n
