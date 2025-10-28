La tinerfeña Luana Marton, del puesto 91 del ránking a su segundo oro mundial

Hace un año Luana Marton apostó por subir no una, sino dos categorías (de -57 kg a -67kg). Haberse quedado en medio (-62kg) habría supuesto chocar de manera frontal con su hermana Viviana. Casi una afrenta familiar... y decisión poco inteligente el pegarse con la vigente campeona olímpica. Eso sí, la apuesta, en su origen, parecía tan valiente como arriesgada, por mucho que tanto ella como su entorno mostraran plena confianza en este camino.

El acercamiento al Mundial tampoco parecía muy halagüeño. Solo un triunfo absoluto, el logrado en abril en el Open de España, tras haber sido bronce en Bélgica y Gran Bretaña, y antes de repetir la misma presea más recientemente -septiembre- en Serbia. En total, cinco combates ganados y otros tantos perdidos en lo que había transcurrido de 2025.

Confianza plena en sí misma

Resultados algo discretos para una aspirante a todo y que llegaba al cuadro de la cita de Wuxi debiendo sortear un camino de espinas. Número 91 en el ránking mundial de su nuevo peso, a Luana la separaban seis combates para reeditar el oro logrado dos años antes en Baku.

"Voy con la mentalidad de hacer lo que sé; y si entreno al cien por cien todos estos días creo que tendremos opciones al aro", afirmaba sin embargo la tinerfeña de nacimiento y húngara de nacionalidad -por sus padres- durante la concentración realizada a mediados de agosto en Los Cristianos junto al resto de integrantes de su club, el Hankuk madrileño.

Luana Marton, en el combate de la final del Mundial. / www.worldtaekwondo.org

Y esa determinación de palabra la llevó al tatami Luana este martes. Sin fijarse en la identidad de sus rivales, fue dejando a cada una de ellas por el camino. En 1/32 de final superó con ciertos apuros a la marroquí Nada Laaraj (4-4 y 0-6); y ya en 1/16 se las tuvo que ver con la norteamericana Kristina Teachout, bronce -tras la repesca- en los Juegos de Paris, donde cayó en cuartos contra Viviana Marton. Esta vez, no hubo venganza y Luana arrasó con un 1-11 y 0-8.

Solo un asalto perdido

Ya en octavos, la tinerfeña se cruzó con la croata Matea Jelic, firmando otro 2-0 (7-2 y 4-2) para plantarse en unos cuartos de final donde le esperaba la china Jie Song. Tras perder su primer asalto 80-3), Lua se recuperó (5-2 y 6-0) para ya asegurarse una medalla.

En el quinto combate del día habría duelo casi fratricida, ya que Marton se las vio con Lena Moreno, la nueva perla del taekwondo español, compañera de gimnasio en el Hankuk, y que venía de firmar un año casi perfecto. Con apuros, pero Luana siguió con paso firme: 3-6 y 2-2 con superioridad. La de Guadalajara -de 19 años, como las Marton-, se tuvo que conformar con el bronce, el primero que logra la delegación española en Wuxi.

Como en Baku 2023, Luana se había plantado en la final. Le esperaba la brasileña Milena Titoneli. El 8-1 del primer asalto acercó a Marton a otro nuevo éxito superlativo en forma de metal dorado. Un logro que certificó contemporizando en el segundo round (2-1) para volver hacer saltar la banca.

Como hace dos años en Baku -y como ya hiciera su hermana en los Juegos de París- Luana saltó para abrazarse a Suvi Mikkonen, su entrenadora. Había sido oro partiendo del puesto 91 del ránking. Ahora, aunque con 10 kilos más de su pupila, la alegría por fundirse en esta celebración, hace olvidar cualquier esfuerzo por parte de la finesa.