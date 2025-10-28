Samuel Sánchez: «Hoy todo es medible, menos la salud mental de los chavales»

Oro olímpico en Pekín 2008 y uno de los ciclistas españoles más regulares de las últimas décadas, sigue íntimamente ligado al mundo del pedal. A pocos días de correr en La Palma, hace un repaso del panorama actual

Ocho años después de su retirada como profesional sigue ligado al ciclismo, sobre todo comandando la MMR Cycling Academy. Y no parece que le vaya mal a tenor de las promesas que van saliendo. El más consolidado ya Iván Romeo, pero no es el único...

No solo Iván, así. También Benjamín Noval, Markel Beloki, Pelayo Sánchez, Samuel Fernández Ceres, Samuel Fernando García, Hugo de la Calle, Mario Aparicio... Hemos tenido siempre grandes chavales con mucha afición y a los que les encanta muchísimo la bici. Porque para el que quiera ser ciclista, la bici le tiene que gustar y enamorar. Saber que hay un peaje muy alto que pagar. Estamos muy orgullosos de poderles ver ahí con los Pogacar y compañía.

Sobre esto que comenta, Beloki ya corre con EF, y Noval lo hará con Ineos desde 2027, al margen de que otras dos grandes promesas españolas, Adriá Pericas y Pablo Torres, ya están bajo el paraguas del UAE. ¿Es bueno irse a un equipo potente, al lado de los mejores, pero quizá condicionando su talento en base a los roles del equipo?

Siempre hay un proceso de aprendizaje, y además está claro que no todos van a ser como Pogacar, Del Toro, o Evenepoel. Cada uno tiene su proceso de adaptación y de aprendizaje. Hay algunos que rápidamente se adaptan y parece que llevan toda la vida corriendo en profesionales, como Del Toro, Evenepoel o Juan Ayuso. Pero de esos no va a haber muchos. No todos llevan el mismo grado de cocción y hay que dejarles que alcancen su madurez. No se les puede pedir lo mismo a todos, sino tener paciencia y tranquilidad para que el joven no se exija más de lo debido. Y ahí los equipos también juegan un papel importante en este cuidado.

¿Y cómo se le explica eso a los ciclistas jóvenes viendo que ya varios con 18, 19 o 20 años están entre la élite mundial, y brillando?

Todo hoy en día es medible, menos la salud mental de los chavales. Es el principal factor del futuro para estas generaciones que vienen, y que desde que son cadetes o juveniles ya entienden de todo. Hay muchos canales de comunicación y divulgación, por lo que es necesario vigilar mucho los entornos de los ciclistas, en especial las familias. Infundirles tranquilidad y no agobiarlos para que psicológicamente maduren poco a poco, se eviten frustraciones innecesarias y les afecte la soledad de las derrotas. Aunque también pienso que en ocasiones esa frustración acaba siendo buena y necesaria para ponerte un poco los pies en el suelo y luego poder crecer.

¿Ese conocimiento global que menciona es entonces la causa principal de esa tendencia a la precocidad? Porque en su época la madurez deportiva rondaba casi los 30 años, y ahora con poco más de 20 ya hay picos casi máximos de rendimiento...

Está claro que el conocimiento y las herramientas con el objetivo de parametrizar y detectar talento desde edades muy tempranas han avanzado muchísimo. Ahí el ciclismo y su industria ha mejorado una barbaridad. Desde la capacidad pulmonar, los watios, la fuerza, lo que sudas... Nada de eso existía hace unas décadas. Y a ello se añade que todos los equipos del World Tour están invirtiendo en categorías inferiores. Detectar ese talento y luego cuidarlo y desarrollarlo para ver hasta dónde llega. Pero insisto, que no todo el mundo se desarrolla igual de pronto. Un ejemplo lo tenemos en la Academia con Benjamín Noval [17 años cumplidos este mes], con unos datos espectaculares. Su motor es impresionante y eso no pasa desapercibido para los World Tour. Pero quizá otros hasta los 20 o 21 años no terminan de desarrollarse.

¿Y empezar tan pronto no lleva a dejarlo antes?

Exacto. Está claro que una carrera que arranca muy pronto, lo normal es que acabe muy pronto. Pero una carrera tan exitosa como la de Pogacar, no como la de un gregario o un cazaetapas. Es que Pogacar, prácticamente donde sale, gana; y el día que empiece a no hacerlo seguramente se planteará que no está disfrutando con el ciclismo y que no le vale la pena seguir ahí, y más con los logros tan grandes y el buen patrimonio que habrá hecho. Pero en general el desgaste físico y psíquico está ahí, y eso va a hacer que ciclistas abandonen mucho antes su carrera profesional. Va a costar encontrar ciclistas tan longevos como antes.

«Si La Vuelta viene a Canarias quienes menos van a sufrir por el traslado serán los corredores»

Siguiendo con Pogacar, ¿se puede hablar de él como el mejor de la historia o con opciones de acabar siéndolo?

Las comparaciones son odiosas. Se pueden comparar los que quizá sean los mejores resultados de siempre, los de Eddy Merckx, que ganó muchísimo; pero lo que está haciendo Tadej, en una época en la que los talentos físicos son muy parecidos y mandan los números, está claro que ya lo sitúa entre los mejores de la historia. Lo que está realizando es impresionante, haciendo cosas que nadie hizo. A nivel de rendimiento y de exhibiciones. A nivel de números Merckx está ahí, y veremos si Pogacar nos sigue deleitando y acaba superándole o no. Pero insisto, las comparaciones son odiosas, porque cada generación es diferente e influyen un montón de cosas, desde el material, el conocimiento, hasta el asfalto de la carretera... El ciclismo va a una velocidad imparable.

¿Ve capaz el esloveno de hacer las tres grandes en un mismo año y con el objetivo real de ganarlas?

Yo creo que ellos, él y su equipo, saben que hacer tres grandes significa cortarle un poco su vida deportiva. No tanto en lo físico, sino sobre todo en lo psicológico. Sería un esfuerzo muy grande. En el ciclismo tienes que estar por encima de la media y hasta tocado por la varita en lo físico, pero en lo mental, debes saber gestionar esas cualidades que posees, y hacer tres seguidas es sinónimo de acortar tu carrera deportiva. Están tratando de dosificar y tal vez lo de hacer las tres en un año no lo llegaremos a ver; o si lo vemos, será muy al final de su carrera para dejar ahí ese listón.

Pogacar es precisamente el gran exponente de un equipo que llegó a casi 100 victorias este año. ¿Esa dictadura es buena para el pelotón, o es partidario de articular algún tipo de equilibrio como se estila en otros deportes?

Es verdad que han hecho un récord histórico, pero también hay que acordarse de cuando el Visma ganó las tres grandes en un año, algo que también fue histórico. UAE tiene una calidad dentro de ese elenco de ciclistas que posee que le permite ganar en todas las carreras. Entre Pogacar, Del Toro, Almeida y un tanto Ayuso suman un porcentaje altísimo de triunfos... Está claro que en deporte poseer una capacidad económica fuerte y un importante músculo financiero te da el mejor talento. Y en ese sentido el ciclismo cada día es más profesional, hay más dinero y se paga más dinero... y todo eso provoca que haya más talento. Regularlo es muy complicado porque estamos hablando de un deporte que se sufraga con empresas privadas que muchas veces quieren ser las mejores y ponen el dinero que sea para lograrlo. Creo que solo si hubiera un reparto de derechos televisivos que equilibrara la balanza, cabría esa posibilidad... pero no es así.

¿Le gusta el recorrido del Tour de Francia 2026?

He visto un poco por alto, que se sube dos veces Alpe D’Huez y que hay algunas cosas más muy bonitas... Es verdad que lo veo tan lejos, pero el Tour siempre será el Tour y estarán los mejores y habrá espectáculo a diario.

Esa posible llegada a Canarias en La Vuelta 2026, ¿cómo la ve? ¿Cómo se puede tomar un ciclista un traslado así de largo tan avanzada la carrera?

Entre toda la caravana de La Vuelta el ciclista en sí es el que menos va a sufrir, porque el único plus para ellos es montarse en un avión dos horas, porque al llegar ya tendrá todo preparado para su recuperación. A mí me pasaron casos parecidos, como en un Giro en el que tuvimos que irnos de Irlanda al sur de Italia, y cuando llegamos estaba todo listo. El problema será la logística, sobre todo para los equipos pequeños que no tengan tanto personal como los grandes. Y sobre lo que significaría ir a Canarias, siempre he dicho que en las Islas puedes hacer perfectamente cuatro o cinco etapas impresionantes. De las veces que he entrenado por ahí me he visto zonas increíbles.

¿Cree que se repetirán conflictos parecidos a los que hubo estos últimos meses con el equipo Israel Premier Tech?

Bueno, hay que esperar un poco a ver cómo empieza el año y se define toda la decoración en los que a sponsors y publicidad se refiere. Ya luego el COI es el que decide, como se ha hecho con otros deportes y países; porque la UCI poco puede hacer si el equipo cumple con las normas. Y ya se vio en La Vuelta, que estaba atada porque las decisiones debían venir desde más arriba. Ojalá todo se desarrolle con normalidad.