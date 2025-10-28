Samu Sánchez: «El gravel es una modalidad inclusiva; tiene un poco de todo»

Samu Sánchez estará estos días en La Palma para participar como embajador en la segunda edición de la Gravel Ground, prueba no competitiva –de selecta participación– que arranca el jueves y que consta de cuatro etapas (Los Cancajos-Laguna de Barlovento-San Antonio del Monte-Refugio el Pilar-los Cancajos) para un total de 270 kilómetros y 8.680 metros de desnivel positivo.

Cita incipiente que Samu afronta con una gran ilusión. «Es la primera vez que voy a hacer cuatro días de bicicleta de gravel, y además en una prueba que no es competitiva, sino que vamos disfrutar, y donde va a haber mucha naturaleza, viviremos experiencias, haremos nuevos amigos, y hasta seremos en cierto momento autosuficientes», señala el ovetense, que también afronta algo desconocido para él, «la experiencia de quedarse en esos campamentos base, dormir en tiendas de campaña y compartir un poco los highlights del día». Será la primera vez que Sánchez visita La Palma. «Es la única isla ciclable de Canarias que me falta por estar; y además creo que es la que más se asemeja a Asturias también», comenta.

Reforzará Samu en la Isla Bonita su vínculo con una emergente «modalidad muy inclusiva y que puede practicar casi todo el mundo». «Te da la opción de ir por una carretera como tan pronto desviarte y hacer una pista y así evitar los riesgos del tráfico, para estar en contacto con la naturaleza. Es como un híbrido. No es carretera, ni mountain bike, ni ciclocross, pero a la vez es un poquito de todo. No asumes riesgos, es rápida y no hace falta ser tan técnico como con una bici de montaña», explica a modo de presentación de una disciplina en la que también se han adentrado otros exprofesionales como Alejandro Valverde. «Pero yo no ando tanto como él», aclara del murciano. «Algunos dicen que se está reinventando el mountain bike... Pero el gravel te da una serie de libertades que otras disciplinas no te da. Es muy polivalente y muy inclusivo», recalca el corredor ovetense.