La I Infinite Hell Race llega este domingo a La Laguna

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna acogió ayer la presentación oficial de la primera edición de la Infinite Hell Race, una carrera de obstáculos que se celebrará el domingo 2 de noviembre y que cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo de Deportes (OAD). La prueba, que ofrecerá tres distancias de cinco, ocho y 12 kilómetros, se estrena con más de 600 participantes, una cifra que refleja el interés y la confianza que genera el municipio como escenario deportivo.

El recorrido atravesará diferentes zonas de La Laguna, desde el Estadio Francisco Peraza, punto de salida y meta, pasando por el Parque de La Vega, zona técnica e intermedia, hasta los senderos de Mesa Mota, donde se desarrollará un tramo natural con desniveles.

El presidente del OAD, Badel Albelo, subrayó que «esta prueba no solo representa un reto físico, sino también un símbolo de superación colectiva», al mismo tiempo que agradeció a «todas las personas que hay detrás de la organización, cuyo trabajo y compromiso hacen posible que sigamos siendo referentes en los eventos deportivos de gran nivel».

Asimismo, Albelo invitó a los vecinos y vecinas a «vivir esta primera edición, animar a los participantes y a sentir orgullo por un municipio que sigue creciendo como referente deportivo».

Por su parte, el consejero delegado de IDECO y representante del Cabildo de Tenerife, Manolo Gómez, señaló que «es una oportunidad y un reto, ya que dentro de los objetivos del Cabildo está potenciar todo tipo de carreras». Además, aseguró que esta primera edición «llega con la intención de consolidarse en un municipio tan relevante como La Laguna en materia deportiva».

El promotor de la prueba, Enrique Rosales, destacó que «contar con la presencia de OCRA España es algo único, pues no es habitual que esta entidad dé su aval a pruebas primerizas, pero en esta ocasión, gracias a todo el trabajo y la profesionalidad del evento, han decidido acoger esta primera edición».

Por último, el director de carrera y representante de la Liga Canaria y OCRA España, Isthar Hernández, explicó que «la prueba se ha diseñado para todas las modalidades y niveles, con el objetivo de que los participantes más populares también puedan disfrutarla».

La Infinite Hell Race es un evento deportivo de resistencia extrema que combina la carrera a pie con la superación de obstáculos naturales y artificiales, además de pruebas funcionales que ponen a prueba la fuerza, el equilibrio, la suspensión y la agilidad de los participantes. Además, será puntuable para los Campeonatos de España y de Europa de carreras de obstáculos, así como para la Liga Canaria, lo que convierte a La Laguna en un punto de encuentro para deportistas de todo el Archipiélago y de la Península.

La recogida de la bolsa del corredor se realizará el sábado 1 de noviembre en Decathlon de La Laguna, en horario de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00.