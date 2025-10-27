Un tanto en el tiempo añadido tumba al Marino
Las Palmas C resiste en Los Cristianos y se lleva los tres puntos en el alargue
Acan
Tras el tanteo inicial, Pirri dio el primer aviso marinista al rematar alto un centro de Balaid. Pero fueron los amarillos los que se hicieron con el control y tuvieron las ocasiones más claras por medio de Iker, quien primero envió un trallazo al larguero y más tarde obligó a Moha Ramos a realizar una intervención de mérito.
Antonio volvió a probar a Moha alrededor de la media hora. Por su parte, el Marino trató de neutralizar la situación durante el tramo final de la primera parte y Pirri volvió a crear peligro.
Las Palmas C embotelló a su rival en el área al regreso de vestuarios, con Iker volviendo a buscar el gol al cabecear desviado. Pese a ello, estuvo a punto de llegar el gol de los tinerfeños en un saque potente de portería de Moha Ramos que estuvo cerca de colarse en el marco contrario.
Mohedano se empleó a fondo para desviar dos mano a mano ante Pirri y Lie. Ya en el alargue, Josito recogió un balón en el borde del área y sacó un tiro raso al palo largo para marcar.
