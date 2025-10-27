Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un tanto en el tiempo añadido tumba al Marino

Las Palmas C resiste en Los Cristianos y se lleva los tres puntos en el alargue

Alberto controla el balón en una jugada del partido de ayer.

Alberto controla el balón en una jugada del partido de ayer. / CD MARINO

Tras el tanteo inicial, Pirri dio el primer aviso marinista al rematar alto un centro de Balaid. Pero fueron los amarillos los que se hicieron con el control y tuvieron las ocasiones más claras por medio de Iker, quien primero envió un trallazo al larguero y más tarde obligó a Moha Ramos a realizar una intervención de mérito.

Antonio volvió a probar a Moha alrededor de la media hora. Por su parte, el Marino trató de neutralizar la situación durante el tramo final de la primera parte y Pirri volvió a crear peligro.

Las Palmas C embotelló a su rival en el área al regreso de vestuarios, con Iker volviendo a buscar el gol al cabecear desviado. Pese a ello, estuvo a punto de llegar el gol de los tinerfeños en un saque potente de portería de Moha Ramos que estuvo cerca de colarse en el marco contrario.

Mohedano se empleó a fondo para desviar dos mano a mano ante Pirri y Lie. Ya en el alargue, Josito recogió un balón en el borde del área y sacó un tiro raso al palo largo para marcar.

