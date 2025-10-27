Enrique Cruz: "Estoy en el mejor momento de mi carrera; ha sido la temporada perfecta"

Con la calculadora en la mano y la ambición por coronar un año ya «perfecto». Enrique Cruz, junto a Yeray Mujica y al volante del Toyota GR Yaris Rally2, se agarra con uñas y dientes a sus opciones en el CERA-Recalvi 2025 después de protagonizar una campaña nacional de altísimo nivel, con una victoria y tres podios en su haber. Empero, el líder del certamen, Jorge Cagiao, eleva el listón con tres triunfos que lo posicionan en lo más alto con 135 puntos, por los 122 del piloto tinerfeño. A falta de solo dos pruebas, el Rallye Costa de Almería, este fin de semana, será definitivo. Cruz, obligado a ganar y confiar en un tropiezo de su rival para llegar con vida a la última cita del calendario.

¿Cómo pinta este Costa de Almería?

Bueno, ya llevamos algunos meses sin subirnos al coche, así que tenemos muchas ganas. Nos hemos preparado muy bien físicamente. Es un rally decisivo para el campeonato. Todas nuestras opciones pasan por conseguir ahí la victoria.

¿Última bala?

Sí, no dependemos de nosotros mismos. Tendríamos que sumar dos victorias y esperar los resultados que haga Jorge con el Alpine en estos rallyes. Con lo cual, vamos rally a rally, pero sabemos que, para seguir vivos en el campeonato, tenemos que lograr una victoria en Almería, que no será nada fácil.

¿Hay opciones reales?

Sí, está complicado, pero cada vez estamos más cerca de esa victoria. En Teruel se nos escapó por escasos dos segundos. Aquí en Almería volvemos a un rally nuevo para ambos, que no conocemos. Me han comentado que es bastante rápido, con buen agarre, y el clima en Almería suele acompañar. Así que estoy confiado, con ganas y optimista.

¿Cómo se gestiona un rally sabiendo que, por muy bien que lo haga, puede que no le de para el campeonato?

Bueno, esa sería una sensación más para la última prueba. En esta, si ganamos, el campeonato se decidirá en la última, que es lo que queremos. Con el Campeonato de Canarias ya en el bolsillo, estoy más tranquilo, más relajado. Hemos tenido tiempo de prepararlo todo, así que vamos a intentar correr como sabemos.

¿Jorge Cagiao le ha hecho mejor piloto?

Sin duda. Yo creo que el pique, llamémoslo así, con Jorge Cagiao me ha hecho salir un poco de mi zona de confort. Creo que eso me ha llevado a descubrir diferentes fórmulas para ser rápido en distintas situaciones. Lo hemos demostrado en Canarias, donde uno de los puntos clave fue ese, el ritmo que hemos tenido que imponer para poder pelear con Jorge. Me está haciendo mejor piloto… y creo que yo también a él.

Se acerca el final de temporada. ¿Qué balance hace?

El balance ahora mismo es perfecto, lo hubiera firmado a principios de año. En julio ya teníamos en el bolsillo el Campeonato de Canarias de Rallys. Ha sido un campeonato con más nivel que nunca. Además, seguimos vivos en el Nacional. Estoy en mi mejor momento y cada vez más adaptado al Toyota.

¿Va a estar en Maspalomas (la última cita del Mundialito)?

No, ya con el Campeonato de Canarias en el bolsillo hemos decidido centrarnos en el próximo.

Ese podría ser su décimo título.

Creo que todavía me quedan muchas cosas por hacer con este coche en Canarias. Hemos alcanzado un buen nivel, pero creo que aún podemos ser mucho más rápidos. Tengo ganas de seguir siendo más competitivos y, por qué no, pensar en ese décimo título de Canarias y en el segundo para Toyota. Sería algo muy especial para mí.

Suena especial esa cifra redonda.

Jamás pensé en esto cuando empecé en el karting; nunca imaginé que algún día estaría hablando de ser diez veces campeón de Canarias de rally. Creo que sería algo histórico… bueno, ya lo es, porque no hay ningún piloto con tantos títulos como yo. Aun así, ese décimo campeonato sería muy bonito, pero no tengo prisa porque llegue. Con nueve títulos ya, quizás el número no sea lo más importante, sino el sentirme cada vez más rápido y más completo como piloto.

Será el rival a batir.

Bueno, creo que vamos a ser favoritos porque somos los campeones actuales, con un gran equipo y con el mejor coche. Pero cada año es diferente, el deporte no tiene memoria.

¿Tiene la sensación de que el Yaris puede ir todavía a más?

Sí, muchísimo más. Creo que este año he estado al 70%. Con el Ford sentía que ya estaba al máximo, que no había más. Pero no he tenido esa sensación con el Toyota; creo que aún hay mucho margen. n