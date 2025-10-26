Naufragio en casa para un gris Tenerife Echeyde

El Santa Cruz Tenerife Echeyde cayó en su estreno liguero en casa ante el Sant Andreu (6-10), y sumó su tercera derrota consecutiva en este inicio de temporada. El partido empezó bien para los tinerfeños, con un gol de Kike Ramírez en el primer ataque (1-0), pero la alegría duró poco. Los catalanes reaccionaron de inmediato y aprovecharon los errores defensivos locales para firmar un contundente parcial de 0-6, con tantos de Óscar Montes, Aleix Herrero, Arnau Cunillera y Sergi Franch, que dejó el marcador en un preocupante 1-7 al descanso.

El Echeyde, falto de acierto ofensivo y con su portero Héctor Martínez sosteniendo al equipo, sufrió además la expulsión definitiva de Luis Araya, su máximo goleador. A pesar de los intentos de reacción en la segunda mitad, con goles de Iker González, Álex Andión y el propio Ramírez, la diferencia ya era insalvable.

El Sant Andreu, mucho más ordenado, se limitó a gestionar su ventaja hasta el 6-10 final. El conjunto chicharrero no pudo brindar la primera victoria a su afición y deberá reaccionar el próximo miércoles 29, de nuevo en casa, ante el Cataluña (13:30).

Las Guayotas

Las Guayotas, por su parte, encaraban la tercera jornada liguera con el propósito de lograr su primera victoria de la temporada. Tras las malas sensaciones de la derrota frente al Mataró en casa, las pupilas de Enrique Cruz viajaban hasta tierras catalanas para enfrentarse al recién ascendido: el UE Horta.

Lejos de llegar el primer triunfo, la jornada fue decepcionante para las féminas (13-12) y doblemente desgraciada para un Echeyde que cayó también en chicos. Las chicas fueron por detrás en el marcador casi de principio a fin (el mejor resultado llegó a ser un efímero 3-3) y, pese al arreón final con goles de Carla Martín y Maryn Dempsey, el último acierto de María Ramos para el 13-12 llegó cuando solo quedaban 20 segundos para el final. No hubo tiempo para la que hubiese sido una remontada épica. Siguen a cero las chicas de la Acidalio Lorenzo.