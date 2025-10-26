El Libby’s se abona a los finales felices con suspense

El Tenerife Libby’s La Laguna ganó este sábado al CV Melilla en el Pablos Abril de Taco, en un encuentro que, por tercera jornada consecutiva para las blanquiazules, se resolvió en el tie-break. La igualdad fue la nota dominante de un duelo emocionante, donde el empuje y la garra del equipo dirigido por Guillermo Orduna terminó marcando la diferencia. Con el apoyo incondicional de su afición y un carácter competitivo indiscutible, las blanquiazules sellaron su tercer triunfo de la temporada.

El conjunto visitante arrancó enchufado y marcó el ritmo del juego en los primeros compases del choque (3-5). El Tenerife Libby’s La Laguna sufrió en recepción, lo que dificultó la construcción de su ataque y permitió al Melilla abrir una brecha de cuatro puntos (5-9). En ese momento, Guillermo Orduna solicitó su primer tiempo muerto para ajustar detalles, una decisión que surtió efecto con un bloqueo y un potente remate de Antonela Fortuna. Con el paso de los puntos, el luminoso se igualó (17-17) y la intensidad creció en el Pablos Abril. Sin embargo, la inercia positiva de las de Alberto Rodríguez terminó inclinando la balanza a su favor en el primer set (23-25).

Yeisy Soto lideró el arranque del segundo periodo con dos saques directos que marcaron el camino. Carolina Camino y Jessica Akamere mantuvieron el impulso blanquiazul (7-5) con dos buenas acciones. A mediados del set, el CV Melilla reaccionó con un parcial de cuatro puntos que le permitió dar vuelta al marcador (8-10). En el tramo final, la capitana del Tenerife Libby’s La Laguna volvió a aparecer con un bloqueo fundamental que puso por delante a su equipo (16-15). La escuadra lagunera continuó ofreciendo un buen juego y, gracias a una finta inesperada de Carolina, sentenciaron el set (25-23) devolviendo la igualdad al global.

El conjunto melillense inició el tercer set con varios ataques efectivos que le otorgaron una cómoda ventaja (3-8). La diferencia se amplió hasta los siete puntos (8-15), pero el Tenerife Libby’s La Laguna reaccionó con garra y corazón, recortando distancias hasta situarse a cuatro de sus rivales (11-15). La conexión entre Camila Olguín y Akamere fue clave en este tramo, combinando colocaciones rápidas y remates potentes por el centro de la pista. Pese al empuje lagunero y a la igualdad, el margen obtenido por las pupilas de Rodríguez resultó clave para sellar el set (21-25) y firmar el 1-2 en el global.

La cuarta manga arrancó con Lukasik como protagonista, al firmar dos saques directos que impulsaron al Melilla en su primer parcial de 0-4. Dos errores en ataque por parte del Tenerife Libby’s La Laguna ampliaron la diferencia visitante, aunque Antonela Fortuna, muy activa tanto en la fase defensiva como ofensiva, fue determinante para mantener a las suyas en la pelea. La receptora argentina y Soto lideraron la reacción local que dio vuelta al marcador (16-13). En un cierre de máxima tensión, la central colombiana y Carolina se hicieron grandes en la red y, con dos bloqueos, forzaron el quinto set.

Otro tie-break de infarto para el Tenerife Libby’s La Laguna. Ya lo comentó el técnico blanquiazul en la previa del partido: «Saber que podemos jugar hasta el final y darles vuelta a los resultados adversos es clave para nosotros», y nunca mejor dicho. Lo hicieron de nuevo las laguneras al comenzar arrasando este quinto set al que ya están acostumbradas (7-3). El conjunto melillense cedió terreno poco a poco (10-4), fruto de la intensidad local tanto en la pista como en las gradas por parte de los aficionados. Finalmente, el partido se decidió 15-8 para las laguneras, que sellaron su tercer triunfo consecutivo.