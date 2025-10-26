Para Guillén, Canarias «sigue siendo un sueño»
El director general no se moja por completo sobre la presencia en el Archipiélago en 2026 v «Hay que esperar al 17 de diciembre»
Ni confirma ni desmiente. Javier Guillén volvió a poner a Canarias en el mapa de La Vuelta 2026. Lo hizo el director general tras el acto de presentación el enclave desde donde arrancará la próxima ronda hispana: Mónaco. «Canarias es uno de los sueños de la Vuelta, pero es complicado aventurarlo. Cuanto antes sea, mejor, pero los anuncios hay que hacerlos cuando los acuerdos estén cerrados y formalizados. Es otro de los grandes sueños de la vuelta», argumentó Guillén el os micrófonos de Radio Nacional de España.
En este sentido, Guillén también dejó entrever que la siguiente «podría ser» la edición de La Vuelta con la salida y la llegada más alejadas, geográficamente hablando. «El recorrido está en el horno, y se anunciará en Mónaco el 17 de diciembre. Hay que dejar algo para ese día», relató el director general. «Lo que está claro es que serán 21 etapas, y por ahora solo hemos anunciado que sale de Mónaco y que pasa a Francia con cuatro etapas fuera de España», añadió al respecto.
Una Vuelta 26 que Guillén espera se realice exenta de los altercados que rodearon esta última edición por la presencia del equipo Israel Premier Tech. «Fue muy difícil de llevar a cabo, con tres etapas en las que se modificó la llegada... y la de Madrid, que no se pudo terminar... La dirección de La Vuelta se ajustó a la legalidad deportiva sacando adelante cada etapa», expresó, antes de recalcar que su prueba «lo que quiere es normalidad y todo lo que ayude a recuperarla será bienvenido». «Hemos visto el comunicado del equipo y creemos que lo hace en aras de esa normalidad», añadió en relación al cambio de país, en lo que a sede respecta, del citado Israel. «Seguro que las cuestiones que se suscitaron este año, no se repetirán en 2026», concluyó.
