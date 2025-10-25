Alcalá, parada del filial antes que del sénior

El filial será la avanzadilla. El CD Tenerife B visita hoy (17:00, canal de YouTube del club) al RDS Alcalá (Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid) en lo que no solo será otra prueba en el camino para el segundo equipo tinerfeñista, sino también una buena prueba para medir al que será rival del sénior el martes en Copa del Rey. Esto es, de Mazinho a Cervera o de Aragoneses Jr a Dani Martín –o Gabri de Vuyst–. Apenas unos días después de que el B se desempeñe en el Municipal El Val en competición liguera, será el A el que lo haga en torneo del KO.

Para el Tenerife B, al margen de l curiosa coincidencia, el duelo es de máxima importancia. Los pupilos de Mazinho vienen de vencer (también a domicilio al Intercity) para mantener así el liderato del Grupo 5 de Segunda Federación. El equipo insular tiró de oficio en Alicante para, después de caer una semana antes en la Ciudad Deportiva frente al colista (Yugo Socuéllamnos), hacer gala de un oficio impropio de una plantilla tan joven y salir victorioso del Antonio Solana. Dos tantos de Ybarra (el primero de ellos de falta directa y el segundo de oportunista para cabecear a gol en la frontal del área pequeña) igualaron en otras tantas ocasiones el duelo y, ya en el descuento, Zubelzu anotó el 2-3 definitivo a balón parado. Un triunfo fundamental. Primero por la entidad del rival, un aspirante a la promoción de ascenso, y segundo por la manera en la que el B se sacudió todas las dudas tras la que había sido su primera derrota de la temporada.

Antes, el Tenerife B había enlazado tres triunfos en las primeras tres semanas de campeonato (0-1 ante Las Palmas Atlético, 1-0 contra el Quintanar del Rey y 0-2 al Elche Ilicitano), empatado en la Ciudad Deportiva frente al Conquense (1-1) y conquistado el campo del Orihuela (1-2). Así, 16 puntos de 21 y primer puesto.

La seguridad de Aragoneses Jr, el liderazgo del capitán Zubelzu (uno de los pocos que continúa con respeto al pasado curso), el rigor táctico de Joel, la batuta de Ulloa o la magia de Ybarra son algunas de las armas con las que cuenta un Mazinho que apenas ha movido a su equipo en este inicio de curso. Hasta nueve jugadores han sido titulares en las siete jornadas disputadas y uno de los dos restantes, Joel, ha iniciado seis.

El Alcalá de Vivar Dorado

Desde la óptica tinerfeñista, en las filas del oponente no destaca ningún futbolista. Lo hace su entrenador, un madrileño de 51 años llamado Ángel Manuel y apellidado Vivar Dorado. En su etapa como jugador, el entonces centrocampista vistió la camiseta del representativo entre las temporadas 94/95 y 97/98. En esos cuatro cursos jugó 84 partidos y anotó seis goles. Tras su marcha, completó en Racing de Santander, Rayo Vallecano, Getafe y Albacete (antes había jugado en el Leganés) una prolífica carrera: cerca de 500 partidos de los que 296 fueron en Primera y 6 en Copa de la UEFA.

Vivar Dorado recaló en el banquillo del Alcalá con el combinado capitalino en Tercera. En su primera campaña a los mandos del club complutense lo condujo al ascenso a Segunda Federación y ahora, como cualquier recién ascendido, el objetivo prioritario es la permanencia. Los madrileños son ahora decimosegundos con ocho puntos y, justamente, marcan la zona de salvación. Han encajado seis goles y anotado cinco, tres de ellos de Javi Hernández.