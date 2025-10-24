“Por lo menos se intentó”: la UD Fuencaliente y una temporada al límite en la Preferente

La UD Fuencaliente atraviesa uno de los capítulos más complejos de su historia. Después de oficializarse su participación en la Regional Preferente dos semanas antes del pistoletazo de salida de la competición, el conjunto palmero acumula un único punto en nueve jornadas y ha recibido ya cuarenta goles, una media que supera los cuatro tantos encajados por partido. Ante tal tormenta estadística, el club blanquirrojo reitera que «el objetivo es revertir la situación» y se evita hablar de un posible descenso.

El origen de los contratiempos se remonta al pasado verano. La institución sin saber en qué categoría competiría, debido a los arrastres desde Segunda Federación y al limbo administrativo del Ibarra. El presidente, Miguel Ángel Fernández Hernández, relata que les «comunican con una resolución que viene desde Madrid» que iban «a estar en la Preferente», y remarca que hasta ese instante reinaba la duda. «Fue una situación agónica, semana tras semana en contacto con la Federación Tinerfeña, pero ellos no podían asegurarnos nada porque dependía de Madrid», señaló.

Cuando por fin se oficializó la inscripción, el margen para maniobrar ya era mínimo. Apenas dos semanas para el arranque de liga. «Todos los demás equipos ya habían configurado sus plantillas y la bolsa de jugadores de La Palma estaba colocada», admite el presidente, lo que obligó al club a armar un equipo en tiempo récord. «Lo más importante era presentarnos con once jugadores en la primera jornada», sintetizó. También recordó que existía un compromiso verbal con la Federación para aplazar las dos primeras fechas y ganar tiempo en la confección del plantel, «pero después no pudo ser así».

Pese al aluvión de obstáculos –y con la opción sobre la mesa de competir en el grupo palmero de Primera, muy alejado en cuanto a exigencia de la Preferente–, el club de un municipio de menos de 2.000 habitantes apostó por mantenerse en la sexta categoría del fútbol español una campaña más. Y ya van cinco consecutivas. «Lo fácil hubiera sido no sacarlo. Estaba claro que era lo lógico», reconoció el máximo mandatario de la entidad palmera, pero renunciar nunca fue una opción real. «El partido no ha terminado, el partido se está jugando todavía», subraya, reafirmando que, pese a lo doloroso de los resultados, no existe arrepentimiento. «Por lo menos se intentó. Si no lo hubiéramos intentado, siempre nos hubiéramos quedado con la duda. Entre todos decidimos hacerlo y en eso estamos», exterioriza.

Fue, por tanto, un arranque contra las cuerdas. La directiva se vio obligada a reconstruir el proyecto en un tiempo vertiginoso. Hasta que llegó la notificación oficial desde la Federación Española, la junta había optado por no comunicar nada a los futbolistas para no condicionar su futuro. «Optamos por decirles que, si tenían ofertas, se marcharan, porque no sabíamos en qué categoría íbamos a salir», relata Orestes Martín, figura histórica de la institución y actual miembro de la directiva, que además asumió los primeros entrenamientos en solitario ante la falta de un técnico en ese momento.

Compromiso a pesar de los resultados

El estratega finalmente elegido, el grancanario Edrei González Montesdeoca, recuerda que asumió el cargo «el jueves anterior al comienzo de la liga», mientras se encontraba de vacaciones. «Era un proyecto completamente a ciegas. No conocía a los jugadores, ni al cuerpo técnico, ni al presidente en persona. Pero lo vi como un reto y por eso acepté», relató.

El contexto tampoco juega a favor. Con el campo municipal en obras, el Fuencaliente se ve obligado a entrenar y disputar sus partidos en el municipio vecino de Mazo. Pese a esto y a un balance de nueve derrotas y un solo empate, el vestuario blanquirrojo no se resquebraja. El presidente subraya que «lo normal sería que los jugadores dejasen de ir a entrenar, pero ocurre todo lo contrario. Siguen yendo y siguen con ilusión». El técnico coincide en esa valoración: «Los chicos están comprometidos. Seguimos trabajando y creyendo que es posible. Cada partido lo afrontamos como una oportunidad de conseguir nuestra primera victoria».

Este sábado, contra el Buzanada

La primera podría materializarse este sábado (16:15), en casa, donde un Fuencaliente inmerso en una profunda fase de construcción –con una plantilla que se reinventa «semana tras semana» mediante nuevas incorporaciones– se enfrenta al Buzanada (decimotercero) con la esperanza de hallar por fin el anhelado punto de inflexión. Porque, como remarca su presidente, «el partido se sigue jugando todavía».