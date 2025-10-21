Empieza con un derbi: un Cisneros Alter renovado busca consolidarse en la Superliga Masculina

Habiendo experimentado una profunda renovación, pero con idénticos objetivos. El Cisneros Alter comienza este fin de semana (sábado, 18:30) en la pista del vigente campeón Guaguas su andadura 25/26 en la Superliga Masculina, la máxima categoría del voleibol nacional. Con hasta ocho fichajes y un nuevo cuerpo técnico, el combinado colegial busca consolidarse en la élite en la venidera campaña, que será la tercera consecutiva de la entidad presidida por Tomy López en Superliga.

A los mandos de la remozada nave colegial habrá nuevo capitán. Matías Guidolin dio en verano un paso al costado por decisión propia -argumentando el natural desgaste tras cuatro campañas en el club- y el Cisneros se movió con rapidez para encontrar una alternativa de garantías. La primera opción fue Miguel Rivera, que aceptó casi sobre la marcha.

Rivera, con una exitosa experiencia en el Teruel (ganó dos Ligas y dos Copas del Rey), asumió después el cargo de seleccionador de España, consiguiendo clasificar al combinado nacional al Campeonato de Europa de 2023. Unos meses después, abandonó la selección y fichó por el Tenerife Libby’s La Laguna. En el equipo blanquiazul las cosas no salieron bien y fue destituido a principios de 2024, justo antes de la Copa de la Reina.

Sacar una espinita

Su salida abrupta del Libby’s dejó en él una cicatriz que aspira a cerrar en el Cisneros. El madrileño, «muy contento de haber vuelto a la Isla», tiene por delante «la oportunidad de sacar esa espinita de una experiencia no muy positiva de hace dos años». «Cuando me llamaron tuve esa sensación de alegría. Tengo ganas de hacer un buen trabajo y de ayudar a que el club siga creciendo, que es el reto que tenemos todos», explica el técnico.

Ahora, y tras un breve paso por Japón (zanjó su etapa en el país asiático para «cuidar» su «salud mental»), Rivera mira con esperanza al desafío que tiene por delante. Aunque «siempre hace falta un poquito», el balance de la pretemporada es «positivo». «Espero que nuestra mejor versión esté aún muy lejos porque creo que el techo del equipo es alto. Tenemos que intentar que el equipo vaya progresando y mejorando desde el inicio de temporada hasta el final».

El primer obstáculo será el Guaguas grancanario. Un derbi en territorio enemigo y contra «el rival a batir por todos los equipos». «Será un partido especial por lo que supone en cuanto a rivalidad regional, sin olvidarnos del San Roque. También somos conscientes de la realidad, de que no son los tres puntos más determinantes a la hora de conseguir nuestros objetivos. Son un equipo diseñado para estar en lo más alto», advierte el técnico antes de matizar que, «por supuesto», el Cisneros va a «dar el máximo y pelear por los puntos a cara de perro», incluso en el partido «más complicado del año».

Miguel Rivera, entrenador del Cisneros Alter. / Arturo Jiménez

Noda, una apuesta segura

A las órdenes de Rivera estará Sergio Noda. El veterano jugador hispanocubano (38 años) ya fue capitán la temporada pasada pese a que se trató de su primer año en la entidad. Tras un verano de cambios, su rol será todavía más importante. Las sensaciones del punta-receptor son «bastante buenas» aunque, como siempre, «será el campo el que hablará». Para Noda, «romper el hielo con un derbi» puede venir bien al conjunto del Colegio. Además, que al comienzo de la temporada los equipos tengan que «ir ajustando cositas» podría aumentar las posibilidades de los visitantes al Gran Canaria Arena. «Será a un partido complicado contra un equipo construido para ganar la Liga, sí o sí. El resto de los equipos españoles tenemos que intentar ponerle las cosas lo más difícil posible. Hay que currar, hay que currar mucho».

Al Noda le avalan su experiencia y su rendimiento. Máxime en una plantilla joven, pero con compañeros que «ya vienen con cierta participación en el alto nivel». «Eso hace que ya tengan ciertos conceptos del juego y no empiecen desde cero porque ese nivel ya lo tienen. Hay una buena base y, a partir de ahí, empezaremos a trabajar», destaca el atacante de un grupo de chicos que se han acoplado «genial» al grupo y que son «muy currantes». Esa mezcla entre veteranía y juventud es la fórmula para «crear una buena química de juego» que permita alcanzar los dos objetivos base: jugar la Copa del Rey y el ‘playoff’ final por el título. «No va a ser fácil porque todos los equipos se han reforzado bien».

Sergio Noda. / Arturo Jiménez

Las ganas del presidente

De la pista al palco. Con cabeza de gestor pero corazón aún de deportista, Tomy López se congratula de haber entregado los mandos del proyecto a un «lujo de entrenador» después de la salida de Guidolin, un técnico que «aportó muchísimo al club». «Hay un proyecto en Superliga 2 [el del filial] enlazado con el de Superliga. Mantenemos una base de veteranía con Sergio, Adrián Oliva, Fran Duque y con Nacho Roberts, que han aportado una barbaridad en estos últimos años, e incorporamos a jugadores nuevos. Hay un entrenador con una filosofía de trabajo importante y con mucha experiencia. Estamos contentos y con ganas de que arranque», relata el mandatario.

En lo deportivo, y a pesar de los numerosos y significativos cambios, la identidad se mantiene porque el Cisneros «va a seguir siendo un equipo que pelee cada uno de los puntos». Entre los objetivos que se marcan en la entidad destaca esquivar «los altibajos» que sufría el equipo, que solía empezar «muy bien» y pegar un «bajón» en diciembre. Este año, la idea es la de que el conjunto sea «un poco más estable». Para ello será clave la batuta de Rivera, un técnico que trabaja mucho con la estadística. «Estudia muchísimo al contrario y nuestras debilidades y es un entrenador muy táctico», concluye López.

Tomy López dialoga con Miguel Rivera. / Arturo Jiménez

Osado, como en casa

José Osado es una de las numerosas caras nuevas en la plantilla del Cisneros. Con 28 años, el líbero acumula una amplia experiencia en el vóley nacional. Casualmente, también en clubes isleños como Ibiza o Palma. «Aunque se parecen en cosas, también hay muchas diferencias», explica con una sonrisa el jugador.

En cualquier caso, el madrileño define como «bastante fácil» su proceso de adaptación. «La verdad, estoy muy, muy, muy a gusto. Tanto en el club como en la Isla», asegura. «Acostumbrado a cambiar de equipo», Osado explica que las novedades no son un hándicap para él. Esta temporada, no obstante, también deben adaptarse los que ya estaban. «Cuando hay tantos cambios en la plantilla y también de entrenador tiene una parte fácil porque todos nos adaptamos y remamos todos de la misma dirección. Hemos hecho un grupo muy bueno, parece que llevamos dos años juntos», expone.

El capitalino, al margen de lo deportivo, destaca por una particularidad estética de su aspecto. La rasta (una sola) que nace desde la parte trasera de su cabeza. La lleva desde los 14 años. "Es decir, que llevo ya la mitad de mi vida con ella. Estuve dos años con la cabeza entera llena de rastas, pero esta es la única que se quedó. Y ahí seguirá hasta que me aburra", cuenta. O hasta que el Cisneros gane un título porque, según confiesa con picaresca, ya ha apostado con sus compañeros de equipo que, si hay título, habrá tijera.