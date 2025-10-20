Una volea de Gabri lanza al Atlético Paso
El equipo palmero derrota al Villa Santa Brígida gracias a un único tanto anotado en el minuto 86. Los verdinegros son segundos
Acan
El Villa ejerció una presión alta desde el inicio, dificultando la salida de balón rival. Así, Kai cortó un pase de Roberto, pero el control se le marchó por línea de fondo. No fue hasta el primer cuarto de hora cuando el Paso llegó por primera vez al área con un testarazo de Nuha, atajado por el arquero.
Con el paso de los minutos, los de Maxi Barrera neutralizaron la situación. De esta manera, Barcia cabeceó alto un centro al segundo palo, y en la réplica local Ale Martínez tiró desviado desde lejos; aunque la más clara llegó en el descuento del primer tiempo tras un golpeo de Samu Corral respondido por una parada de Jonay.
Tras el receso, el Atlético Paso se mostró cómodo y fue intensificando su superioridad en ambas áreas. A la hora de juego, Samu Corral remató alto de cabeza, y poco después obligó a Jonay a despejar su lanzamiento de falta. Más tarde, fue Pezzolesi quien se topó con el meta, que blocó su golpeo de cabeza en un balón colgado de falta.
En el minuto 86, Matías Cedrez se marchó en velocidad tras recibir un servicio rápido al espacio de un saque de banda y colgó un balón al interior del área que Gabri Quintero empaló de volea ajustado al palo para hacer el 1-0. El Santa Brígida no supo recuperarse y el equipo verdito mantuvo su ventaja hasta el final sin complicaciones.
