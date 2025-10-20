El Tenerife B afianza su liderato con una victoria épica

El líder Tenerife B, que cuenta por victorias todos sus partidos fuera de la Isla, se llevó un triunfo a la épica en su visita al Intercity. Ybarra igualó dos veces ante el equipo alicantino, que perdió su condición de invicto en el alargue debido al definitivo tanto de Julen Zubelzu.

La igualdad fue la tónica durante un tramo inicial de máxima intensidad, en el que el filial trató de conservar el balón ante un rival que ejerció un fútbol más vertical. La primera llegada clara la tuvo Ulloa probando fortuna desde lejos. Pero el primero en golpear fue el Intercity tras un tiro raso de Sito que despejó Aragoneses. Santamaría cazó el rechace para anotar.

Pese al gol, el Tenerife B no bajó los brazos y, pasada la media hora, Juan Ybarra restableció las tablas con un golpeo de falta directo a la escuadra. Tras ello, Walid tuvo tres oportunidades para remontar; primero de cabeza, luego con un tiro a la media vuelta y por último en un mano a mano, pero Mackay resolvió todas las acciones para conservar el 1-1 al descanso.

Tras el receso, Yero golpeó desviado desde lejos, aunque volvió a ser el conjunto alicantino el que se puso por delante a los diez minutos de la reanudación en un córner rematado por San Emeterio en el primer palo. A raíz del 2-1, el filial se volcó y a falta de diez minutos para el final, Kevin cabeceó un saque lejano de falta al palo contrario, donde apareció Ybarra para meter la cabeza y batir a Mackay.

En la recta final, el partido se abrió con llegadas en ambos lados del campo. San Emeterio batió a Aragoneses, pero la acción quedó anulada por fuera de juego; y en la réplica Ybarra volvió a toparse con la intervención del meta local. Ya en el minuto 94, Julen cabeceó un saque de esquina en el primer palo para hacer el definitivo 2-3.