Sergio Fuentes y una temporada para el recuerdo

El automovilismo tinerfeño cuenta con otro piloto de postín. Sergio Fuentes, a los mandos de su Skoda Fabia RS Rally2, rubrica «la mejor temporada de su vida» al conquistar el 51º Rally Isla Tenerife. Junto a su copiloto Teco Hernández, el de Candelaria se adjudicó el triunfo en todas las especiales salvo una, encadena su tercer entorchado consecutivo en el Campeonato Provincial de Rallies de Santa Cruz de Tenerife y queda, además, como virtual campeón del certamen insular.

El binomio del Domingo Alonso Group y Skoda Canarias dominó la prueba de principio a fin. «Tenía claro que teníamos que salir a tope desde el minuto uno y así fue», resumía Fuentes. La inesperada salida de carretera de Fernando Cruz, su principal rival, alteró el guion, pero lejos de levantar el pie, el candelariero sostuvo el ritmo, consciente de que no podían permitirse «un fallo, teníamos que llegar a meta sí o sí con el coche entero».

Las condiciones meteorológicas jugaron su papel. La niebla y la intensa lluvia, sobre todo en los tramos del Norte, pusieron en jaque a los pilotos. «En el Sur corría seco y después vas al Norte y conducía sin visibilidad y lloviendo. Fue supercomplicado», relata el tinerfeño. Fuentes y Hernández cruzaron la meta con más de dos minutos de ventaja sobre su inmediato perseguidor y con la satisfacción de culminar un curso casi inmaculado.

La victoria de este fin de semana, mucho más que una copa para la vitrina. Con ella, Sergio Fuentes –actual segundo clasificado del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto 2025– firmó su tercer entorchado provincial consecutivo.

Tres coronas y una evidente madurez competitiva

Mas esta regularidad no brota por arte de magia. «Ha sido un año de aprendizaje con el coche, de ponerlo a punto, de regularlo, de mil cosas que son un trabajo que no se ve», confiesa. Aun así, la evolución es evidente y los resultados, incuestionables. «Todo es difícil, hay que regular 20.000 cosas, pero cuando nos vamos entendiendo, disfrutas más, y eso se nota en los tiempos», explicaba sobre el vínculo que ha forjado con la máquina checa.

«Empecé a correr con 27 años, mientras que mis rivales directos llevaban desde los 14 en un kart. Esa diferencia de experiencia hay que contrarrestarla con trabajo, y vamos a trabajar como el que más para mejorar e intentar ganar todo». Son las palabras de un Fuentes que, desde su irrupción en 2017, no ha dejado de ascender. Pieza capital dentro del engranaje de Sports & You Canarias, mantiene la vista puesta en lo que viene. Subraya que «queda muchísimo camino todavía». «Tengo palabras de agradecimiento máximo a todo el grupo Domingo Alonso, a Skoda Canarias, a Sports & You y a todas las personas que están detrás que no se ven. Estoy seguro de que en un corto plazo les daré un campeonato», añade.

«Un tema que casi pega con los carnavales»

Sergio Fuentes elevó un recurso en el XI Rallye Ciudad de La Laguna al considerar arbitraria la decisión de los comisarios de conceder solo 10 segundos a Enrique Cruz, tras la neutralización de un tramo por una salida de Yeray Lemes. Fuentes y su escuadra entendían que ese tiempo añadido favorecía a Cruz, que había cedido más de un minuto por un pinchazo antes de la interrupción. Eso, en julio, y no fue hasta finales de septiembre cuando Apelación desestimó el recurso del candelariero. Dos meses de espera. Demasiado tiempo. «Es un tema que casi mejor nombrarlo en carnavales, porque más o menos le pega. No quiero entrar en esa polémica porque me han escachado muchísimo. Me hicieron la vida imposible en las redes sociales con ese tema. Hasta el punto de que me las quité, ya no tengo acceso a ellas, y ahora me las lleva un chico. Yo entiendo que la ley es la misma en el automovilismo en todo el mundo, y si en el Europeo se aplica de una forma, no entiendo por qué en Canarias se aplica de otra», expone Fuentes.