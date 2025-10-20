El partido de leyendas de Pedro y Silva en el Heliodoro: invitados, posible fecha, reacciones...

La expectación y el interés, por las nubes. La noticia que este lunes avanzó EL DÍA respecto a los planes de los dos únicos campeones mundiales de fútbol que tiene el Archipiélago, Pedro Rodríguez y David Silva, causó un enorme impacto por la envergadura del evento. «Vamos con la máxima ambición», expresó José Mesa, portavoz de la Fundación que preside el jugador del Lazio y ex del FC Barcelona, Chelsea y Roma.

Según adujo esta misma fuente, este proyecto ya ha sido presentado a algunas de las principales autoridades de Canarias, entre ellas la corporación insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ciudad que albergaría el acontecimiento, que plantea reunir en el Heliodoro Rodríguez López a algunas de las más importantes leyendas canarias y mundiales del deporte rey.

«Llevamos tiempo buscando el mejor evento posible para cerrar el año de celebración por el Centenario del Heliodoro, y este partido será el colofón perfecto», subrayó la máxima autoridad del Cabildo, Rosa Dávila. Es esta institución la que debe dar luz verde al uso del coliseo capitalino, que ya se le ha planteado a la consejera de Deportes, Yolanda Moliné. Desde la Fundación Pedro, verbalizan que han iniciado igualmente los contactos con los patrocinadores y con el CD Tenerife.

«Desde la directiva han felicitado a Pedro por esta iniciativa», apunta José Mesa, quien no quiere confirmar ninguna fecha. No obstante, si se atiende al calendario deportivo del representativo, el único fin de semana libre en el mes de junio sería el de los días 26 y 27. Para entonces, ya habrá acabado la liga en Primera RFEF y unos hipotéticos playoff para el conjunto blanquiazul, que busca librarse de las eliminatorias y atar el anhelado ascenso por la vía rápida.

Mesa precisó que el partido reunirá a jugadores en activo y otros retirados. Asimismo, avanzó que ya hay jugadores de Primera División que han aceptado la invitación cursada por Pedro, que pilota algunas de las gestiones más relevantes desde su residencia actual en Roma. «Queremos que pisen el césped del Heliodoro muchos futbolistas legendarios», aseguran desde la organización.