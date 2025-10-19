La maratón, para Manuel Sánchez y Aída Campos

Con nuevos bríos, pero con su encanto de siempre. Así se celebró ayer la XI Santa Cruz Extreme, con cuatro modalidades y nuevos recorridos, entre ellos, la XTRM 42K, maratón que recuperó la esencia de salir desde la Playa de Las Teresitas sin perder un ápice de dureza y belleza. En la distancia reina, se impuso el majorero Manuel Sánchez. Mientras, en la novedosa XTRM 25K ganaron Iker Requerey y Silvia Pérez; Olmo Allue y Valeria Hernández hicieron lo propio en la XTRM 18K; además de Quique Morales y Yennifer Camacho, que volaron en la XTRM 10K.

XTRM 42K

Tras 7 kilómetros, Zaid Ait Malek hizo valer su condición de favorito para ponerse al frente; no obstante, Domantas Kavaliauskas le enganchó para no soltarle hasta Taganana. Por detrás, se venían dando palos Octavio León y Manuel Sánchez. Pero llegó Taborno para cambiarlo todo. Y es que ahí Zaid, Domantas y Fran Salgueiro perdieron el recorrido correcto y terminaron en meta con 7 kilómetros menos que el resto.

De ahí, al asalto de Manuel Sánchez al primer puesto. El del Marea Viva de Fuerteventura fue muy fiable en lo venidero y llegó a la Plaza de España antes que nadie con un meritorio 5:40’00’’. Mencey Plaza (5:44’51’’) y Carlos Antero (5:56’14’’), que supo ganarle la partida a partir de Roque Negro a Rubén Barreto.

En féminas, la asturiana Aída Campos (6:21’22’’) hizo valer su superioridad desde el primer punto de cronometraje. La peninsular, un mes después de arribar a Canarias, ya deja constancia de que ha venido para disputar las plazas de privilegio en el circuito canario. Campos fue sexta de la general; una proeza. Por detrás, Raquel Rivero (6:49’23’’) –se lanzó a por la segunda plaza y le salió cara– y Marina Hernández (6:50’42’’), que volvió a derrochar constancia y regularidad.

XTRM 25K

Iker Requerey (2:20’01’’) fue muy fiable y no tuvo rival. La pelea estuvo servida por detrás, con Alejandro Sosa (2:25’12’’) y Carlos Carballo (2:29’17’’), que pasaron juntos por Taborno. No obstante, el del Jaira se desinfló y a poco estuvo de perder el podio ante Óscar Deboise, que le discutió el bronce al experimentado corredor.

Mientras, Silvia Pérez (3:17’57’’) hizo una carrera sin parangón; y de hecho, mantuvo su referencia en los más rápidos para no dejarse ir ante las posibles acometidas de sus más inmediatas perseguidoras. Sandy Pasche (3:26’38’’) entró segunda con suficiente colchón ante Rut Eva Fernández (3:34’28’’).

XTRM 18K

El encanto y dureza de la XTRM 18K se hizo notar desde los primeros kilómetros, donde los más de 200 corredores se enfrentaron a una subida trepidante hasta el cruce de la TF-12. Justo ahí mandaba Jorge Hernández, que no bajó un ápice el ritmo en la subida; no obstante, le dio caza Olmo Allue y un Raúl Díaz Perdomo que supo zafarse de un cuarteto junto a Edwin Camacho, Francisco Castillo y José María Rodríguez.

Finalmente, el maño Olmo Allue (1:43’35’’) impuso su ritmo y su agresividad en una bajada extremadamente técnica. Perdomo (1:46’37’’), lejos de su tendencia explosiva de inicio, supo autogestionarse y atacarle a Jorge Hernández (1:49’13’’) para sacarle las pegatinas en los últimos kilómetros. Por detrás, Camacho bajó el ritmo y le sirvió de liebre a su pareja, a una Valeria Hernández que brilló y sentó cátedra de una progresión meteórica. Por su parte, el palmero Castillo y Rodríguez se apretaron las clavijas para completar un top 5 al que no pudo acceder Rayco López.

La ínclita Valeria Hernández (2:15’33’’) se manejó en otra órbita. Y es que fue netamente superior a Mari Luz Martín (2:33’45’’) y a Lara Esther Rodríguez (2:35’50’’).

XTRM 10K

En la modalidad más explosiva, en la de 10 kilómetros, venció Quique Morales. El del Patea San Borondón parece que camina por los años y no al revés, y es que se adjudicó la victoria con 52’22’’ ante la gran oposición de Sergio Santana (53’33’’) y Daniel Sacramento (54’01’’).