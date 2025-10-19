Liderato en juego en el campo del Intercity

El Tenerife B llega líder a la séptima jornada del Grupo 5 de Segunda RFEF. La derrota sufrida el pasado domingo en la Ciudad Deportiva Javier Pérez ante el Yugo Socuéllamos (0-1), la primera de la temporada, no le impidió seguir al frente de la clasificación. Pero esa situación de privilegio, superior al objetivo prioritario de no pasar apuros para continuar en la categoría por tercera campaña consecutiva, cambiará si se produce un nuevo tropiezo. De hecho, el filial se juega hoy el liderato en el campo del Intercity.

La diferencia entre los dos equipos es de tres puntos. Y en medio, otros que también tienen la intención de adelantar a los blanquiazules, Sanse (-1), Getafe B (-2), Coria (-3). Más que con la presión de defender la plaza, los de Leandro Cabrera visitarán el estadio Antonio Solana (11:00), de césped natural, con el propósito de volver a ganar y, de paso, mantener su excelente trayectoria a domicilio: triunfos en los campos de Las Palmas Atlético (0-1), Elche Ilicitano (0-2) y Orihuela (1-2). En la Ciudad Deportiva Javier Pérez tampoco le han ido mal las cosas. El Tenerife B superó en casa al Quintanar (1-0) y empató con el Conquense (1-1). Hasta que se cruzó en su camino un Socuéllamos que extrajo el máximo provecho a su plan defensivo y que tuvo la suerte de que Marrero fallara un penalti –lo detuvo el portero– en el alargue.

Mazinho no quedó conforme con lo sucedido en ese encuentro, no solo por el desenlace. «No hicimos un buen partido, tuvimos muchas imprecisiones», reconoció tratando de sacar una lectura positiva, pese a todo, porque las derrotas también pueden servir para «no perder la humildad» y saber que «cualquier equipo te puede pintar la cara». El entrenador extrajo esa enseñanza con la ventaja de tener «claro» que su equipo siempre se «recupera» tras las adversidades. Y compartió su deseo de que la provincia de Alicante le siga dando suerte al filial, tras ganar allí ante el Elche Ilicitano y el Orihuela. «Esta es una carrera de fondo, cada semana te examinas, y volveremos a Alicante para ver si nos sale un buen partido», comentó Cabrera.

Javi Moreno, en el Intercity

Lo intentará impedir un Intercity que viene de participar en Primera RFEF durante tres temporadas consecutivas y que tiene como técnico a Javi Moreno, exjugador del Deportivo Alavés, Milan y Atlético de Madrid, entre otros muchos equipos. A sus órdenes, futbolistas con experiencia en categorías profesionales, como Ian Mackay, Borja San Emeterio, Emilio Nsue o Leonel Ferroni.

Diseñado para competir por el ascenso, el Intercity –fue fundado en 2017–, solo ha ganado dos veces este curso, al Orihuela fuera y a Las Palmas Atlético como local, pero no ha perdido. Empezó con dos empates, frente al Quintanar del Rey y el Elche Ilicitano, y repitió esos resultados en las dos jornadas más cercanas, con el Socuéllamos y el Fuenlabrada como oponentes. Con diez tantos a favor es, junto al Coria, el máximo goleador del Grupo 5. El acierto está repartido entre nueve futbolistas –Gorka Santamaría es el que más lleva, dos–.

Javi Moreno afirmó que para el Intercity será «importante» ganar hoy «para empatar a puntos» con el filial y afianzarse en la «zona de arriba». Pero avisó que no será nada fácil. «Ellos tienen futbolistas con muy buen pie, dinámicos y técnicos», dijo sobre el B.

Pitará el barcelonés Lluís Espallargas Casellas, de 29 años y debutante en Segunda RFEF.