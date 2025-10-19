El Libby’s se complica, pero gana en el quinto

El Tenerife Libby’s La Laguna ganó este sábado, 18 de octubre, ante Kiele Socuéllamos en el Pabellón Gran Gaby. Un choque que las blanquiazules dominaron durante los dos primeros sets, pero que se fue igualando con el paso de los minutos. Aun así, las de Guillermo Orduna impusieron su ley en el tie-break (2-3), segunda vez que lo disputan esta temporada, y cosecharon su segundo triunfo del curso en otros tantos triunfos.

El partido tuvo un comienzo igualado, con ambos equipos midiéndose punto a punto (5-4). A partir de ahí, el set se inclinó del lado del Tenerife Libby’s La Laguna, que encadenó un parcial de cinco puntos consecutivos (5-9) gracias a las actuaciones de Antonela Fortuna y Yeisy Soto. El conjunto lagunero, tras el primer tiempo muerto solicitado por el técnico local, aprovechó su buen momento para ampliar la ventaja (9-16). No obstante, Kiele Socuéllamos reaccionó por medio de las exblanquiazules Denia Bravo y Linda Acosta (19-19). Con todo, las de Guillermo Orduna se llevaron el primer set del partido con un potente saque directo de Jessica Akamere, que cerró el periodo con un 21-25.

La segunda manga tuvo claro dominador desde el inicio (4-6), con el Tenerife Libby’s La Laguna al frente en el luminoso y marcando el ritmo de juego. Rozalia Hnatyszyn se destacó como protagonista en estos primeros compases, firmando buenas actuaciones ofensivas (7-12). El desarrollo del set siguió un guion similar al inicio, con un dominio visitante que se reflejaba en el marcador. La propia Rozalia fue quien cerró la manga con un potente remate desde zona cuatro (14-25).

Las tornas cambiaron en el tercer set. Conscientes del gran momento que atravesaba el Tenerife Libby’s La Laguna, el Kiele Socuéllamos reaccionó y apretó los dientes para acercarse en el global. Desde los primeros compases, las madrileñas tomaron la iniciativa en el marcador (10-8). El técnico blanquiazul solicitó un tiempo muerto para ajustar detalles e intentar reconducir el juego, pero el esfuerzo no fue suficiente. El parcial cayó del lado local por 25-18, tras un certero remate de Bravo.

Kiele Socuéllamos mantuvo las buenas sensaciones del set anterior y arrancó el cuarto con fuerza, tomando la delantera en el marcador (5-2). Con bastante solidez, las locales pisaron fuerte y aumentaron su ventaja hasta el 12-6. La entrada de Itziar López dio aire fresco al Tenerife Libby’s La Laguna, aportando control desde el saque, mientras que Yeisy Soto se hizo grande en la red con un bloqueo clave que redujo diferencias (12-14). A partir de ese momento, el set se equilibró y se transformó en un intercambio espectacular de puntos. En un final de máxima tensión (21-20), Kiele terminó imponiéndose tras un largo y disputado punto, cerrando el parcial por 25-23 y llevando el encuentro al quinto set.

Ambos equipos, que ya habían protagonizado un tie-break en su respectiva primera jornada liguera, volvieron a jugarse todo en un quinto y decisivo set. Kiele Socuéllamos comenzó con más acierto y rápidamente tomó ventaja (4-1), lo que llevó a Guillermo Orduna a realizar un doble cambio de opuesta y colocadora en busca de una reacción (9-9). Desde entonces, cada punto se convirtió en una auténtica batalla, reflejando la intensidad que marcó todo el encuentro. Con la máxima igualdad en el luminoso (14-14), dos bloqueos consecutivos de Yeisy Soto inclinaron finalmente la balanza y sellaron la victoria para el conjunto tinerfeño por 14-16.