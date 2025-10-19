El Costa Adeje, a saldar su única cuenta pendiente

El Costa Adeje Tenerife Egatesa, a por su última cuenta pendiente en este inicio de temporada. El femenino del CD Tenerife busca hoy (16:00) conquistar por fin su primer triunfo de la temporada en el Heliodoro Rodríguez López. Será la primera victoria del combinado blanquiazul desde que el recinto capitalino es formalmente su casa.

En frente estará el Badalona, octavo clasificado con nueve puntos (tres posiciones y tres puntos menos que el representativo insular femenino) y que viene de vencer en casa al Madrid CFF, rompiendo así una pequeña mala racha de dos derrotas seguidas sufridas ante Real Sociedad y Real Madrid.

El combinado catalán, dirigido por Ana Junyent fue el único que aguantó el pulso al Tenerife en su racha de imbatidos en el arranque de la 25/26: el Badalona encajó su primer tanto en la quinta jornada y el Costa Adeje en la sexta. Fueron los dos últimos equipos de la Liga F Moeve en recibir un gol. Las catalanas, eso sí, apenas han anotado. Solo han celebrado dos tantos en siete jornadas, registro que solo iguala, para mal, el colista Levante.

Al margen de las virtudes que presente el adversario, las de Maestre se miran a sí mismas para encontrar respuestas a su atasco en casa. Un valiosísimo empate frente al Madrid estuvo precedido del gris debut ante el Espanyol (0-0) y seguido del inmerecido tropiezo contra el Eibar del fin de semana pasada. El Costa Adeje lanzó 26 veces a portería y llevó siempre la iniciativa, pero no acertó. En la recta final, los cambios y la ansiedad desordenaron a las locales y el cuadro armero se llevó los puntos al contraataque (0-1).

Un palo del que ahora deben recuperarse las futbolistas blanquiazules para zanjar así la ansiedad que empieza a afectar al equipo cuando se desempeña en casa. Maestre aseguró en la previa que su equipo no perderá «nunca» la ambición y que los ánimos de la plantilla «no han estado bajos».

El técnico vasco celebra poder seguir contando con Sandra Castelló, recuperada de su lesión y que, aunque ya contaba con el alta médica la semana pasada, llega ahora con más carga de entrenamientos. Yerliane Moreno, por su parte, y pese a encontrarse en una situación muy parecida, no entra en la lista de 21. La mala noticia será la ausencia de Fatou Dembele, que sufre una lesión muscular en el cuádriceps femoral derecho. La defensora natural de Mali había sido titular en los siete duelos disputados hasta ahora y solo en uno, el triunfo 0-4 frente al Sevilla, había sido sustituida. Lo hizo a falta de diez minutos, estando amonestada, y con el duelo más que encarrilado.

Precisamente Cinta, el relevo de Fatou en Nervión, apunta a sustituirla en el once. Por lo demás, no se esperan cambios en un elenco de salida que Maestre apenas ha tocado hasta ahora. La otra novedad en la convocatoria en la lanzaroteña Jenni López-

La cita, celebrada el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, tendrá una faceta altruista: el club pondrá a la venta camisetas solidarias (idénticas a las que lucirán las jugadoras al saltar al césped) a un precio de 15 euros que irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer. Además, se repartirán pulseras rojas a los aficionados y el saque de honor lo hará una paciente oncológica.