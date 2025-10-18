El Tenerife Libby’s calibra su inicio en la cancha del Kiele

El Tenerife Libby’s La Laguna viajó a Madrid para disputar la segunda jornada de la Liga Iberdrola. Las laguneras se enfrentan hoy (17:00) al Kiele Socuéllamos en el pabellón Gran Gaby. El encuentro podrá seguirse a través de los canales habilitados por la Real Federación Española de Voleibol.

El conjunto tinerfeño afronta este partido tras lograr la primera victoria de la temporada ante el FEEL Alcobendas, en un duelo muy disputado en el Pablos Abril que se decidió en un ajustado tie-break (3-2). Por su parte, Kiele Socuéllamos llega tras caer por la mínima en la primera jornada liguera frente al Heidelberg-Volkswagen, también en un emocionante partido resuelto en el quinto set (3-2), al igual que las de Taco.ç

El entrenador del Tenerife Libby’s La Laguna, Guillermo Orduna, se mostró satisfecho por el inicio del curso. «Empezar ganando siempre es importante, ya que genera confianza y credibilidad en lo que se está haciendo. Hay que seguir trabajando sobre el sistema de bloqueo, defensa y contraataque. Además de perfeccionar la mentalidad ganadora que tenemos, algo que nos ayudará a competir todos los partidos», indicó.

En cuanto a las claves del partido, la «concentración y el trabajo». «Tenemos que entender cómo jugar el partido y aplicar lo que hemos trabajado», concluyó.