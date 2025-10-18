El Fundación sorprende al Barça y desata la euforia

El Fundación CB Canarias se impuso este viernes noche al Barça Atlétic (81-76) para festejar su segunda alegría consecutiva en la recién creada Liga U. El grupo de Ronald Cómez sacó adelante un partidazo, espoleado por más de un millar de aficionados que disfrutaron de una gran velada de baloncesto en el Santiago Martín.

La escuadra aurinegra se sobrepuso al físico y talento de su rival en un pulso muy intenso que rompió en el tercer cuarto, con un Rafa Rodríguez inmenso desde el 6,75, para luego sofocar los intentos de reacción de un equipo, el azulgrana, que no tiró la toalla hasta el final ante el gran favorito de la novedosa competición. El Barça de Mohamed Dabone, la joya de 13 años y 2,10 que ya ha debutado con el primer equipo azulgrana y apunta a uno de los grandes proyectos del baloncesto mundial, se estampó contra el muro amarillo. El de Burkina Faso se quedó en apenas 4 puntos en sus más de 20 minutos en pista. Al Manresa le había hecho 15 en la primera jornada.

La fortaleza atrás del bloque; el buen hacer de la tripleta de exteriores formada por Dylan Bordón, el propio Rafa y Xabi López (47 puntos entre los tres con +18 sobre el adversario en los minutos en pista del último); el poder interior de Mohamed Sangare (12+7), pese a verse pronto con problemas de faltas; y los intangibles de los David Acosta, Diego Fernández, Louis Riga y compañía explican en parte el meritorio triunfo de los tinerfeños.

El partido nació y creció con los anfitriones tratando de imponer su juego ante un Barça que respondía con atleticismo y calidad cada amago local por irse en el electrónico. El filial azulgrana solo logró ponerse por delante justo al término dl primer cuarto (19-22). Los de Cómez sacaron entonces un extraordinario empuje para volver a agarrar el mando del choque y no soltarlo nunca más, por mucho que el Barça reaccionara a un 42-34 dejando el duelo en un pañuelo al descanso (44-43).

Fue tras la pausa cuando el conjunto insular logró despegarse con más claridad, gracias a los cinco triples de un Rafa Rodríguez desatado desde el triple (65-56). El base enchufó cuatro triples en el tercer periodo.

Sin embargo, los visitantes comenzaron a surtir de balones a sus interiores y buscaron un epílogo más parejo. El duelo entró entonces en una fase en la que el Fundación daba pasitos hacia una distancia ventajosa definitiva y los visitantes se defendían con fiereza.

Dos canastas consecutivas de Sangare y un triple sobre la bocina de posesión de Acosta a poco más de tres minutos para el cierre (81-70) allanaron el camino para los anfitriones, que aguantaron –no sin algún momento de una natural precipitación– el último arreón catalán (81-76 a 42 segundos del final tras dos triples del barcelonista González) para llevarse el partido y desatar la fiesta en las gradas con el 81-76 definitivo.