Debut exigente para las Guayotas en la Acidalio

Tras la derrota agridulce en la piscina del Barceloneta, las Guayotas vuelven a casa y se estrenan esta temporada 25/26 en la piscina Acidalio Lorenzo. Segunda jornada liguera (13:00) para las pupilas de Enrique Cruz, quienes recibirán a todo un peso pesado de la División de Honor: el CN Mataró.

Las catalanas, equipo que competirá en Champions, llega como reciente campeón de la Copa catalana y tras estrenar su casillero de triunfos en la competición doméstica con goleada ante el Real Canoe. Rival muy complicado del top3 para las chicharreras, quienes solo contarán con la baja de Renée de Kleer. Una convocatoria en la que sí estará presente la guardameta Irene Costa, que sabe de la complejidad del enfrentamiento. «Ellas se han reforzado mucho y bien, es una plantilla de nivel, pero jugar en casa siempre es un plus, y sabemos que podemos plantearles dificultades si seguimos el plan», explica Irene, que asegura que tiene ganas de jugar en la Isla. «El objetivo que tenemos es estar concentradas, juntas y pelear hasta el final cada cuarto».

Para frenar al Mataró, las Guayotas necesitarán la mejor versión de sus guardametas, Irene y la capitana Macu Bello, al igual que la aportación ofensiva de sus principales artilleras: Carla Martín, la estadounidense Maryn Dempsey, la boya Daniela Vomastková o Natalia Naya, entre otras. De espejo queda la buena batalla planteada la temporada pasada en la Acidalio con un 8-14 de resultado.