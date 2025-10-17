España se juega su futuro en México… y todas las miradas apuntan a un tinerfeño

A sus 26 años, Gustavo Vidal Herrera, Guti, ya es una de las figuras más representativas del frontenis y la paleta goma en España. Natural de Santa Cruz de Tenerife, este jugador del Círculo de Amistad XII de Enero encabeza la expedición tinerfeña que representará a España en la próxima Liga de Naciones 2025, que se disputará en México, el país donde nació esta modalidad de la pelota vasca, a partir de este lunes. Junto a él viajan los también tinerfeños Mónica Hernández, Hugo León, Miriam Aranaz y Elena Agulló, que completan una notable presencia canaria dentro del combinado nacional. Pero entre todos ellos, ejercerá Guti de referente, de veterano y de líder. Con algo más de una década defendiendo los colores de España, el santacrucero es el más laureado de la expedición.

Recién coronado campeón de España en ambas disciplinas –frontenis y paleta goma–, Vidal Herrera encara esta nueva cita internacional en estado de gracia. «Defendemos el título del último Mundial que fue en Biarritz en el 2022, tanto en frontenis como en paleta goma, así que esperamos hacer un buen papel y, por supuesto, defender el título», explica.

Su andadura con la selección española arrancó hace ya una década. Desde entonces, no ha dejado de formar parte de cada gran cita internacional. Con el paso del tiempo, comenta que «los roles han cambiado, pero la ilusión sigue siendo la misma». Aquella joven promesa que debutaba en el equipo nacional sin haber alcanzado la mayoría de edad es hoy el jugador al que los demás miran cuando la situación se complica.

La selección española de frontenis y paleta goma al completo. / Federación Española de Pelota

En el caso de esta disciplina, el sacrificio se multiplica por dos. Como ocurre en muchas especialidades invisibilizadas por el gran foco mediático, los deportistas de frontenis y paleta goma equilibran las citas continentales o mundialistas con sus responsabilidades laborales o académicas. «Somos un deporte minoritario y tenemos que compaginarlo con nuestros trabajos, porque desgraciadamente no nos da para vivir. Me pillé una excedencia en el trabajo para poder venir, así que con eso te lo digo todo», verbaliza en este sentido.

Esa mezcla de compromiso y sencillez es la que lo define. En la cancha, competitivo y meticuloso; fuera de ella, afable y cercano. Habla con naturalidad sobre sus raíces, sobre cómo comenzó a golpear pelotas en el frontón del Círculo de Amistad, el club donde se forjó y al que sigue vinculado. «Mi padre lo practicaba, yo desde chiquitito iba a verlo jugar, y en la escuelita que se formó en el club me apunté, y poquito a poco fuimos subiendo», recuerda. De ahí a abrirse paso hasta la élite.

El destino lo conduce ahora a México, la cuna del frontenis mundial, donde este deporte se vive con una intensidad difícil de igualar. No será, por tanto, un escenario cualquiera, ni mucho menos indulgente. Las particularidades climáticas y técnicas del país azteca poco tienen que ver con las de España, algo que el tinerfeño conoce de primera mano. «Las canchas allí son un poco más rápidas, y además la altura y la velocidad de la bola cambian mucho», comenta. Por eso, el combinado español aterriza con antelación, para adaptarse y afinar cada detalle antes del estreno. «Todavía tenemos tiempo para entrenar allí, aclimatarnos un poco al jet lag, acostumbrarnos a las condiciones», señala el tinerfeño.

Mundial 2026

México se encuentra a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, y esa altitud afecta por completo el bote y la velocidad de la pelota. «Jugamos fuera de casa, las condiciones son complejas, pero no se puede jugar siempre en casa. Hay que salir también de la zona de confort», reflexiona un Vidal que, sin recurrir a excusas, asume que no será fácil.

Pero habrá que aclimatarse cuanto antes, porque la cita y lo que está en juego así lo dictan. La Liga de Naciones se trata de la clasificación para el Mundial del próximo año, que se disputará en Argentina –una cita que solo ocurre cada cuatro años–. Solo los ocho primeros obtendrán el billete, por lo que el objetivo, más allá de revalidar el honor del vigente campeón mundial, se trata de sellar la presencia española en el próximo gran escenario planetario.

Contra EEUU en el debut

En cuanto a los rivales, el canario prefiere mantener los pies en el suelo. España debutará en paleta contra Estados Unidos y en frontenis frente a Guatemala. «No conozco al chico de Estados Unidos, al final ellos suelen llevar gente nacionalizada de otros países, así que no sabemos bien qué esperar», comenta. «Genera un poco de incertidumbre, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido e intentaremos dominarlo», añade.

La cita mexicana será, sin duda, un nuevo termómetro de su plenitud deportiva. Allí, Vidal Herrera, ya un estandarte del frontenis nacional, encara un nuevo mundial con el aplomo de un veterano y la ilusión intacta de aquel niño que soñaba con representar a España.