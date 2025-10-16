María Cantero se baña en oro en aguas de Cagliari

María Cantero y Paula Barceló se coronaron ayer campeonas del mundo de la clase 49er FX de vela en aguas italianas de Cagliari, al sur de Cerdeña, en su estreno como tripulación. La grancanaria y la balear empezaron a entrenar juntas en el mes de enero, pero aparcaron la competición durante un tiempo para que la mallorquina pudiera finalizar sus estudios de Medicina.

Esta cita mundialista se convertía en su primera gran competición juntas, y además la mallorquina se estrenaba en esta cita en el rol de patrona. Es la primera corona mundial para María Cantero y la segunda para su compañera, tras la lograda en 2020 junto a Támara Echegoyen.

La tripulación española luchó por el título durante todo el campeonato, clasificada siempre en el podio. Comenzaron en el primer puesto y pasaron a la segunda plaza en la segunda jornada, mientras que en la tercera y cuarta terminaban terceras de la general. El penúltimo día lo cerraron en la segunda plaza, a dos puntos del oro y con 20 puntos de ventaja sobre las terceras en la tabla.

En la prefinal de las 20 mejores, María Cantero y Paula Barceló lograron el pase a la Medal Race –la prueba definitiva– con comodidad, junto a Suecia, Canadá y Reino Unido, y accedieron al último asalto del Mundial con la medalla de bronce ya asegurada.

En la gran final, las españolas remataron la jugada. Hicieron una salida espectacular a babor, cortando la proa al resto de competidoras y cruzaron la línea de llegada en primer lugar, confirmando así el oro mundialista por delante de las suecas Vilma Bobeck (plata en París 2024) y Ebba Berntsson. Completaban el podio las hermanas canadienses Georgia y Antonio Lewin-Lafrance.

La grancanaria, después de sellar el título, apuntaba que «salimos con la misma actitud cada día». «El mal trago lo pasamos el sábado pero este domingo –por ayer– hemos salido con garra y con ganas de coger lo que queríamos», añadía. «Era una regata en la que solo valía ganar y salimos asumiendo ciertos riesgos, saliendo a babor y cruzando las proas, pero había que hacerlo porque ningún otro resultado nos valía», explicó María Cantero.

Para la regatista del RC Náutico de Gran Canaria, la clave del triunfo estuvo en el equipo, no solo ellas sino todos los que las rodean: «Equivocarse está permitido, buscamos una solución entre todos y seguimos adelante. El equipo que estamos construyendo y armando todos juntos».

Esta victoria sabe a gloria, comentó su compañera Paula Barceló: «Desde que nos pusimos a tope en junio han sido unos meses muy duros de entrenamiento. Hemos trabajado siempre soñando en venir y hacer un buen papel pero tampoco nos imaginábamos ganando el campeonato. Sabíamos que había materia para poder hacerlo pero la verdad es que ha sido una semana con muchísimas condiciones diferentes en las que hemos estado siempre adelante, no nos hemos bajado del podio y ha sido increíble», añadía la balear.