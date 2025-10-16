La Fedola Family Run, lista para su cuarto capítulo

Costa Adeje volverá a vestirse de deporte y solidaridad el próximo 25 de octubre con la celebración de la cuarta edición de la Fedola Family Run, una carrera que ya se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario. Este evento, impulsado por Grupo Fedola, mantiene su espíritu familiar e inclusivo con pruebas para todas las edades y niveles, desde los corredores más experimentados hasta quienes simplemente desean caminar por una buena causa.

El recorrido, presentado por Víctor Sanabria, director ejecutivo de Canaryrun, combina tramos de asfalto y arena, con desniveles que lo convierten en un circuito tan exigente como atractivo para los amantes del running. El Ocean Cross volverá a ser el gran desafío deportivo del día, compartiendo protagonismo con las pruebas familiares y las categorías infantiles, que completan una jornada donde todos tienen cabida.

La Fedola Family Run ofrece distancias de 5 y 10 kilómetros, además de carreras para niños, familias y bebés, con un ambiente festivo que incluirá música en directo, talleres, animación y un bufé para todos los participantes.

La presidenta del Grupo Fedola, Victoria López subrayó en la presentación oficial que «la Fedola Family Run representa la esencia de lo que somos como grupo: una gran familia que se mueve unida por valores como la solidaridad, la sostenibilidad y la participación».

Por su parte, Ana Belén López recordó que la recaudación íntegra se destinará a tres ONG canarias: la Fundación Canaria Familia Quesada Sánchez, la Asociación de Reinserción Social Anchieta y la Asociación de Asistencia Nahia. Además, animó a quienes no puedan participar a colaborar a través del dorsal solidario, «porque cada gesto cuenta cuando se trata de ayudar a quienes tienen dificultades».