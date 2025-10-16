Un fallo del TAD reescribe la historia del Adein Tenerife y lo catapulta a la Superliga

Un terremoto burocrático con final feliz. El Santa Cruz Adein Tenerife Fundación CB Canarias ya figura, con todos los honores, como nuevo integrante de la Superliga de Baloncesto en Silla de Ruedas –la máxima división del panorama nacional–. Una resolución que pone fin a varios meses de incertidumbre, recursos cruzados y un veredicto que reescribe el destino de la entidad insular. La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad oficializó hace unos días el ascenso del cuadro tinerfeño, tras resolverse favorablemente en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) el recurso interpuesto por el club frente a la sanción por alineación indebida impuesta la temporada pasada.

El Adein, que cerró la pasada temporada como subcampeón de la Primera División y conquistó en la cancha un ascenso que le fue arrebatado en los despachos después de una denuncia vinculada al jugador colombiano Jhoan Sebastián Peña. Ahora, después de meses de incertidumbre, recupera los puntos que le fueron retirados y, con ellos, su legítimo lugar en la élite del baloncesto en silla de ruedas nacional.

Ana Magali Rodríguez Palmero, presidenta y una de las fundadoras del Adein Tenerife, revive cada capítulo de este seísmo administrativo con alivio y «mucha emoción». Recuerda cómo, cuando el club decidió iniciar el recurso, eran «un poco reacios», pero ella «decía que al final tendrían la razón». «Todo va en función de Sebas, de cómo lo dejan botado en Valencia, el club donde estaba, que le hace firmar una carta de libertad pero cuatro días antes le revocan el visado y nadie lo sabe. A él lo dejaron botado con 250 euros en la mano, y encima le cayeron tres años de sanción», relata. La flagrante injusticia que envolvió el caso se convirtió, paradójicamente, en el combustible que impulsó al club a reclamar. «Si partimos de la base de que nosotros no hicimos nada mal, había que pelearlo», sentencia. Y el tiempo le dio la razón.

Un reto contra el reloj

La notificación del fallo favorable del TAD devuelve al Adein un ascenso ansiado, pero también plantea un torbellino de exigencias que deberán resolverse a contrarreloj. El equipo tinerfeño, diseñado inicialmente para competir en Primera División, no contemplaba verse inmerso esta temporada en la Superliga. A 16 días del debut –el 1 de noviembre en la cancha del Mideba Extremadura–, con el mercado ya prácticamente cerrado y un salto competitivo colosal por delante, el equipo que juega sus partidos como local en el Sergio Rodríguez afrontará la máxima división con una de las plantillas más humildes del campeonato.

Eso sí, ese «subidón» que perciben Rodríguez Palmero y los suyos permanece intacto. «Yo soy bastante optimista. Creo que vamos a hacer algo importante y algo bueno», verbaliza la presidenta. El objetivo, sobra decirlo, será la permanencia. Para alcanzarlo, el timón del Adein esta temporada lo toma Tino Padrón –emblema del club, secretario y socio fundador– como primer entrenador, acompañado por Gilberto Mendoza en el rol de segundo. Junto a ellos, un grupo de jugadores que ya son familia: Benito, Zebensuí, Cristian, Alejandro, Parra, Chichirita, Ramón, Domingo, Jonay y José Manuel. El refuerzo más importante es Federico López Rodríguez, internacional colombiano y compañero de selección de Peña.

Sebas, una herida abierta

Aunque el ascenso devuelve la alegría a la entidad aurinegra, el caso de Jhoan Sebastián Peña deja una herida abierta en el alma del club. «Está cabizbajo», reconoce la presidenta. «Fue su primer año fuera de Colombia, y vino con toda la ilusión del mundo». Para más inri, el relato de lo que atravesó el jugador: «Vivían ocho en un apartamento de tres habitaciones. Y tú dices, ¿cómo puede ser la gente tan mala y tan ruin de traerlo y después dejarlo botado?».

Castigado con tres años alejado de las canchas, el Adein ha elevado también su batalla al TAD para intentar revocar una sanción que consideran desmedida. «Ojalá sea buena», suspira Rodríguez Palmero. «Este caso sí que me tiene más nerviosa, porque no se trata de dinero ni de salud, sino de la carrera de un chico», expone.