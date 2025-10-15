El ‘Elefante’ y el ‘Zorro’, unidos contra el cáncer

El Cabildo de Tenerife, a través de la empresa pública Ideco y de Acción Social, respalda la participación del piloto Rafael Lesmes en el Dakar 2026 con su nuevo vehículo, El Zorro Rosa. Ganador en dos ocasiones en el Dakar Classic en la modalidad de camiones, el deportista canario y su equipo Dakar por la Vida seguirán compitiendo por una buena causa aprovechando el impacto del rally más duro del mundo: concienciar sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama en mujeres y visibilizar la versión más desconocida de esta enfermedad, que es cuando se manifiesta en hombres.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso; el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez; la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné; la presidenta de la Fundación Canaria Carrera por la Vida, Brigitte Gypen; el piloto Rafael Lesmes, junto al presidente de la Federación Canaria de Automovilismo, Miguel Ángel Domínguez, dieron ayer la salida al Zorro Rosa que partirá, desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife, al Rally Dakar 2026. El equipo canario Dakar Por la Vida, que afronta un nuevo reto, volverá a teñir de esperanza las dunas de esta mítica prueba mundial.

«Para nosotros es toda una satisfacción estar aquí hoy y hacer este acto formal de salida en el Cabildo de Tenerife, contribuyendo entre todos a la mejor difusión de esta causa, que merece la atención y el apoyo de las administraciones públicas. Se trata de un proyecto apasionante. La voluntad puede sumar grano a grano hasta hacer una gran montaña de solidaridad en esta causa», señaló Lope Afonso.

El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. Por ello, Tenerife unirá, por primera vez, las dos unidades del proyecto de responsabilidad social Dakar por la Vida. El Elefante Rosa, que estrena nueva imagen, reapareció en la Plaza del Cabildo tras conquistar la última edición del Dakar Classic 2025 en la categoría de camiones, mientras que el Zorro Rosa, llega de Expodeca para poner rumbo al Rally Dakar 2026 en Arabia Saudí. Entre los objetivos: sensibilizar que la detección precoz salva vidas, y luchar por estar entre los más veloces en el desierto.

Asimismo, al comienzo del acto, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, y la presidenta de la Fundación Carrera por la Vida, Brigitte Gypen, firmaron el acuerdo de colaboración por el cual el Gobierno de Canarias apoya a esta organización en el desarrollo de actividades deportivas vinculadas a acciones de interés social, entre las que destaca el Dakar por la Vida, donde participa el piloto Rafa Lesmes y su equipo CUP 59 Motorsport.