La Loro Parque-Siam Park une al pelotón isleño

La XVII Cicloturista Loro Parque–Siam Park, organizada por el Club Ciclista Loro Parque Los Silos Natural, volvió a reunir este domingo a la gran familia del ciclismo tinerfeño en una jornada marcada por el buen ambiente, la seguridad y la deportividad. Un total de 175 ciclistas, federados y no federados, participaron en esta cita consolidada que combina esfuerzo, compañerismo y el compromiso con un modelo de turismo sostenible.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Alberto Cabo, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a un recorrido de 81 kilómetros, que transcurrió sin incidencias por los municipios de Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos, Garachico, El Tanque, Santiago del Teide, Guía de Isora y Adeje, con meta final en Siam Park.

La marcha, en la que estuvieron representados más de una veintena de clubes, se desarrolló a un ritmo asequible y con un excelente ambiente entre los participantes. Dos reagrupamientos planificados facilitaron el tránsito del pelotón y reforzaron la seguridad, mientras que los avituallamientos ofrecieron un merecido descanso y la energía necesaria para completar la ruta.