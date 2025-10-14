Álvaro Benito, Víctor Claver o Albert Rivera, invitados del II Congreso Internacional de Derecho Deportivo Isla de Tenerife

El Auditorio de Tenerife se prepara para acoger el próximo 30 de octubre una cita de alto nivel: el II Congreso Internacional de Derecho Deportivo – Isla de Tenerife (CIDD), un encuentro que reunirá a referentes del deporte, la abogacía y la gestión deportiva mundial. El evento está organizado bajo la marca CIDD, creada por la abogada tinerfeña Tania Tejeira Perera, especialista en Derecho Deportivo Internacional, y cuenta con el respaldo de destacadas instituciones públicas y privadas.

La segunda edición del CIDD contará con juristas de primer nivel, como Miguel Lietard-Fernández Palacios, jefe del Departamento de Litigación de la FIFA; Massimo Coccia, abogado y miembro de la Associazione Italiana Avvocati dello Sport (AIAS); y José Miguel Sampaio e Nora, presidente de la Associação Portuguesa de Direito Desportivo.

Todos ellos consolidan a Tenerife como referente mundial del Derecho Deportivo, con presencia de litigantes ante el TAS/CAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. A ellos se sumarán voces institucionales destacadas, como Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F Moeve; Reyes Bellver, directora de Fútbol Femenino de la RFEF; Lucila Pascua, presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto Profesional; y Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife.

Presentación del II Congreso de Derecho Deportivo Isla de Tenerife / E. D.

El valor del testimonio deportivo

Fiel al espíritu de los congresos CIDD, el encuentro contará también con la participación de deportistas profesionales en activo y retirados. Entre ellos, la futbolista Patri Gavira, capitana del CD Tenerife Femenino; el exjugador internacional de baloncesto Víctor Claver; la exjugadora olímpica Vega Gimeno; y el exdelantero Pier Luigi Cherubino, figura histórica del CD Tenerife.

El invitado estrella será Álvaro Benito, exjugador del Real Madrid, cantante de Pignoise y comentarista deportivo, quien participará en una mesa redonda sobre la transición laboral de los deportistas profesionales, además de un coloquio en directo con el periodista Manoj Daswani.

Albert Rivera, invitado de honor

El abogado y exlíder político Albert Rivera ofrecerá una conferencia magistral titulada “Liderazgo: antes y después de los focos”, en la que abordará la gestión del liderazgo dentro y fuera del ámbito deportivo.

Durante la jornada se analizarán cuestiones esenciales como la estructura del Derecho Deportivo, el funcionamiento de las federaciones canarias, las controversias internacionales más relevantes, el papel de la FIFA como garante del fútbol mundial, así como el auge del fútbol y baloncesto femenino y los modelos organizativos que los sustentan.

Cartel del II Congreso de Derecho Deportivo Isla de Tenerife / E. D.

Tenerife, sede del Derecho Deportivo Internacional

El II Congreso Internacional de Derecho Deportivo – Isla de Tenerife refuerza la posición de la isla como referente global en formación jurídica deportiva, con la intención de consolidarse como sede permanente de este tipo de encuentros.

La jornada culminará con un cóctel de networking frente al mar, en el entorno del Auditorio de Tenerife, y una actuación en directo del artista canario St. Pedro, que pondrá el broche final a una cita que une derecho, deporte y cultura en un mismo escenario.