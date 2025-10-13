El mejor equipo del fútbol regional canario. Ocho victorias en ocho partidos, treinta y un goles a favor y ninguno en contra son los registros que avalan el equipo en mejor dinámica de la Primera Regional. Es el Icodense, el muro del norte tinerfeño, que atraviesa uno de los capítulos más dulces de su centenaria historia.

Es, sin discusión, la estadística más arrolladora de todas las categorías regionales del Archipiélago. Y el mérito se multiplica si se tiene en cuenta el grupo con el que está encuadrado. El Icodense comparte liga con viejos titanes del Norte como Realejos, Orotava o Vera, hoy lejos de sus épocas doradas. «No esperábamos un arranque así, sinceramente. Queríamos empezar bien, pero esto supera cualquier previsión», reconoce David Alonso, el arquitecto del tan esperanzador presente del club del Drago.

Mantener el arco imbatido durante ocho jornadas consecutivas en una categoría tan igualada no es fruto del azar. «Lo hemos conseguido con trabajo diario. Nos centramos no solo en cómo atacar, sino en lo que pasa cuando no tenemos el balón. Desde tener la portería a cero, como mínimo ya estás sumando un punto en ese partido», explica Alonso.

Sin etiquetas de favorito

Buena parte de estos 24 puntos ligueros, probablemente, se sustenten en el pasado más reciente de la entidad. El Icodense rozó el ascenso a Preferente la pasada campaña, cuando cedió en la tanda de penaltis frente al Victoria de Tazacorte en El Molino. En una eliminatoria a partido único disputada en Icod de los Vinos, el desenlace fue traumático para los de David Alonso. «Fue complicado porque era otro ascenso perdido en El Molino. En los últimos diez años el fútbol ha sido cruel con el Icodense», recuerda el entrenador.

«No quedaba otra que levantarse y trabajar. Eso fue lo que nos ayudó a empezar bien esta temporada». Esa frustración, por tanto, se sublimó en el mejor de los combustibles para la 25/26. El equipo, que este año no partía con la vitola de favorito como en la pasada campaña –con pesos pesados como Realejos o Vera en el grupo– ha aprendido a gestionar mejor la presión, a no precipitarse y a valorar cada punto. «La temporada pasada aprendimos lo dura que es esta categoría. Este año, aunque llevemos ocho victorias, seguimos a cuatro puntos del Vera y a cinco del Tejina. Eso demuestra lo competitivo que es esto», verbaliza el estratega norteño, que admite que son «cautos» y que mantienen los pies en el suelo, sabiendo que la racha «se puede acabar en algún momento».

Un equipo de la casa

Otro ingrediente que robustece su candidatura al ascenso a Preferente es su sello local. El Icodense ha apostado por lo que mejor conoce históricamente, la gente de casa. La plantilla está integrada, en su mayoría, por futbolistas nacidos en Icod, además de algunos jugadores de Buenavista y uno de Los Realejos. Repite el grueso del bloque del curso anterior. «De los conceptos que trabajamos en pretemporada el año pasado, este año solo tuvimos que dar alguna pincelada», explica el entrenador.

Esa conexión se traslada a la grada. El Molino vuelve a ser un bastión que cada fin de semana congrega entre 250 y 350 almas. «La gente está ilusionada», admite Alonso Socas. A ese aliento se le suma el empuje de la peña Sangre Milenaria, incansable incluso lejos de casa. Aun así, el estratega norteño elige la prudencia. «Cuanto más ganas, más cerca estás de perder. Lo importante será cómo reaccionemos cuando llegue ese momento», advierte.

Después de un arranque inmaculado a todos los niveles, el calendario se complica. En las próximas semanas, el Icodense se medirá a rivales directos como Valle Guerra, Perdoma, Realejos y deberá viajar al siempre complicado campo del Restinga. «En esta liga no hay campo fácil», afirma Alonso. «El año pasado perdimos el ascenso fuera de casa, así que este año cada salida la afrontamos con otra mentalidad». El técnico recuerda que el margen sigue siendo pequeño: «Estamos a cuatro puntos del Vera y a cinco del Tejina. En dos jornadas todo puede cambiar. Por eso no nos confiamos».

Eso sí, acaban de igualar la mejor racha de triunfos consecutivos registrada en la 81/82, y una secuencia así ilusiona y ambiciona. «El objetivo es ascender. El club, la gente y los jugadores se lo merecen», afirma el entrenador. Sin embargo, este Icodense afronta la lucha por los puestos nobles del Grupo 1 de Primera Regional desde un papel distinto: «El año pasado éramos los favoritos desde el principio. Este año no. Ahora ese rol lo tienen otros equipos como el Vera o el Realejos».

El fútbol del norte lleva años navegando en aguas turbulentas. Conjunto tras conjunto –como el Orotava, o ahora el Vera o el Realejos– luchan por recuperar su lugar. Los de la ciudad del Drago no son la excepción, pero su dinámica actual cambia la conversación. Hoy, el club de El Molino encarna organización, estructura y, sobre todo, identidad. «Estamos 24 puntos más cerca del objetivo. Nada más». Ese es el enfoque de David Alonso y los suyos.

El tiempo dirá si este Icodense está preparado para sostener la presión y convertir la ilusión en un ascenso. De momento, las cifras lo avalan. Ocho partidos, ocho victorias, 31 goles a favor y cero en contra. El mejor equipo del fútbol regional canario.