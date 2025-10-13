‘Butxaca’, ganador absoluto de la XXXI Regata Trofeo Infantas de España

Santa Cruz acogió este fin de semana la XXXI Regata Trofeo Infantas de España, bajo organización del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT), siendo puntuable para la Copa de España y última parada del Circuito Canario de Cruceros, tras la disputa del Trofeo César Manrique en Lanzarote y del Trofeo Princesa de Asturias en Gran Canaria.

Las óptimas condiciones meteorológicas permitieron completar la tercera y última manga, realizando el recorrido costero previsto, de cerca de catorce millas. Después de un inicio con unas rachas de viento en torno a 8 nudos y una relativa calma, el promedio de las rachas de viento alcanzó los 12-15 nudos una vez salidos de Las Teresitas, manteniéndose en dichos parámetros hasta la finalización de la prueba detrás del dique sur.

El ‘Butxaca’ de Joaquín Blanco (RCN Gran Canaria) se proclamó campeón absoluto del Trofeo Infantas de España, venciendo en dos de las tres mangas disputadas, además de alzarse con el título en la categoría ORC 0-3. El ‘Solum Tenerife Aedas Homes’ (RCNT) de Lucio Pérez logró el segundo puesto de la clasificación, mientras que el ‘Adrián Hoteles Macaronesia’ de Daniel Adrián (CVN de Arona) finalizó en tercera posición.

XXXI Regata Trofeo Infantas de España / ED

Respecto a la categoría ORC 4, triplete para las embarcaciones del RCNT. La victoria fue para el ‘Maeña 9’ de Andrés Monje, que consiguió ganar las tres mangas, con la segunda posición del ‘Duende’ de Eduardo Olmos y tercero el ‘Arama’ de Miguel Aranaz.

Por último, en ORC 5, el ‘Alzenit’ de Miguel Cantero (RCN Gran Canaria) se llevó el triunfo, después de ganar las tres pruebas programadas. Lo siguió en el podio: ‘Luna Doce’, de Francisco Ricart (RCN Gran Canaria); y el ‘Susana XXIII’, de Antonio José Arderius (RCNT).

Como tercera y última parada del Circuito Canario de Cruceros, la Regata Trofeo Infantas de España decidió a los premiados, después de celebrarse el Trofeo César Manrique (RCN Arrecife) y el Trofeo Princesa de Asturias (RCN Gran Canaria). El ‘Solum Tenerife Aedas Homes’ (RCNT) de Lucio Pérez se proclamó campeón absoluto.

XXXI Regata Trofeo Infantas de España / ED

Por categorías, ganó en ORC 0-2 el ‘Lanzarote Sailing Paradise’ de Luis Miguel Cabrera (RCN Arrecife), seguido por el ‘Sorcery’ de Antonio Luis Hernández (RCN Arrecife) en segunda posición.

En cuanto a ORC 3, victoria del ‘Solum Tenerife Aedas Homes’ de Lucio Pérez (RCNT), con el ‘Butxaca’ de Joaquín Blanco (RCNGC) segundo y el ‘Pionene’ de Miguel Pérez (RCN Arrecife) tercero.

Respecto a ORC 4, triunfo del ‘Maeña 9’ de Andrés Monje (RCNT), con la segunda plaza para ‘Papoa’ de Sergio Vicente Acevedo y el ‘Invictus’ de Unai Segurado (CM Varadero) en tercer lugar.

Por último, en ORC 5, se alzó con el título el ‘Alzenit’ de Miguel Cantero (RCN Gran Canaria).

La entrega de premios se celebró en el Salón Noble, con la presencia de Andrés Orozco, presidente del RCNT; José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife; Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; Santiago de Colsa, almirante comandante del Mando Naval de Canarias; José María Fernández, comandante naval de Santa Cruz de Tenerife; José Luis López-Rubio, coronel jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico Nº81; Alicia Cebrián, concejala del área de Calidad de Vida del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; Yolanda Moliné, consejera delegada de Deportes del Cabildo de Tenerife; Antonio J. Poleo, delegado de Tenerife y Gran Canaria de la Real Liga Naval; José Antonio Conde, capitán marítimo; Miguel Ángel del Rosario Sánchez, vicepresidente de la Real Federación Canaria de Vela; Javier Jiménez, presidente de la Federación Insular de Vela de Tenerife; Julio Romero, presidente del RCN Arrecife; Pedro Manuel Sánchez, presidente del RCN Gran Canaria; Angelines Silva, gerente del RCN Arrecife; Manolo Torres, director técnico del RCN Arrecife; Jorge Castro, vicepresidente del CN Puertito de Güímar; Alejandro Gobea, capitán del puerto del CN Puertito de Güímar; Jesús C. Álvarez, director de instituciones de CaixaBank; María Padrón, responsable de Capross; Víctor Juan Rodríguez, capitán náutico del RCNT; José Eugenio de Zárate, antiguo presidente del RCNT; y Carmen Palacios, ganadora del diseño del cartel de la XXXI Regata Trofeo Infantas de España, a quien se le hizo entrega del cartel enmarcado.

El presidente del RCNT, Andrés Orozco, tomó la palabra durante el acto. “Este es un día especial. Quiero felicitar a tripulantes, armadores, autoridades, patrocinadores, instituciones públicas, monitores, marineros y a la sección náutica por ayudarnos a dar color a una regata histórica para el RCNT, en una de las grandes citas del calendario. La Regata Infantas de España es un tributo a los valores del deporte náutico, al respeto por el mar, donde se va más allá de la rivalidad, fomentando amistades y compartiendo conocimiento en un ambiente extraordinario en el que participan jóvenes valores y grandes veteranos. Nuestro Club quiere ser ese puente para que muchos tinerfeños y canarios se acerquen al mar, teniendo la capacidad de dar un servicio educativo. Tenemos que reivindicar este tipo de eventos, atrayendo a más embarcaciones para hacerlo aún más destacado. Tenemos unas condiciones idóneas para la vela y aspiramos a que sea un deporte con más protagonismo”.

La XXXI edición de la Regata Trofeo Infantas de España cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Cabildo de Tenerife, Fundación La Caixa, Turismo de Tenerife, Turismo Islas Canarias y la colaboración de la Armada Española, Capitanía Marítima, Casa de SM El Rey, Guardia Civil, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Asociación Española de Clubes Náuticos, Real Federación Española de Vela, Asociación Canaria de Clubes Náuticos, Real Federación Canaria de Vela, Federación Insular de Vela de Tenerife, Real Liga Naval Española, Fundación DISA, Capross, Biservicus, Grupo Armas Transmediterránea, Fuentealta, Coca-Cola, Kalise y Libby’s.

Clasificación completa de la XXXI Regata Trofeo Infantas de España: https://escora.rfgvela.es/regata/2880754889873

Clasificación completa del Circuito Canario de Cruceros: https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race/text/circuito-canario-cruceros-es