La Copa de Europa Tri Santa Cruz afina sus últimos detalles

La capital tinerfeña se convertirá mañana domingo en epicentro internacional del triatlón con la celebración de la Copa de Europa Tri Santa Cruz, una cita organizada conjuntamente por las federaciones Española y Canaria, junto a Top Time Eventos. El programa despliega un abanico de pruebas de gran calibrel, con la élite femenina, con 69 atletas en liza, que tomará la salida a las 12:00 horas. La élite masculina lo hará a las 14:00. Ambos recorridos incluirán tres segmentos: natación (750 m), ciclismo (20 km) y carrera a pie (5 km).

El cartel de una cita que por primera vez en la historia recala en Tenerife se completa con un acuatlón para menores (13:15), el Campeonato de Canarias absoluto y popular (9:30) y una prueba de las Series Canarias de Talentos (8:30). Santa Cruz de Tenerife ejercerá de anfitriona de una cita que recorrerá todo el frente marítimo de la capital y tendrá como núcleo neurálgico la emblemática Plaza de España. La cita contará con la participación de triatletas procedentes de más de una veintena de países. En la delegación española destacan los tinerfeños Raquel Arostegui y Vicente Hernández, que buscarán brillar en casa.

Cambios en el tráfico

El desarrollo de la prueba deportiva afectará a la circulación y el estacionamiento en el frente marítimo de la ciudad. Se establecerán restricciones de tráfico desde las 07:00 horas de mañana, que afectarán a tramos de la avenida Constitución, avenida Francisco La Roche, el túnel de la Vía Litoral y las calles Víctor Zurita Soler, Antonio Perera Reyes, Bravo Murillo, La Marina y República de Honduras.

Asimismo, se ha solicitado a la Autoridad Portuaria la apertura de la vía auxiliar del Puerto entre las 07:00 y las 16:00 horas de mañana, con el fin de facilitar la circulación de los vehículos afectados. También se recomienda utilizar como itinerario alternativo las Ramblas de Santa Cruz, que permitirán la conexión interior de la ciudad durante el transcurso del evento.