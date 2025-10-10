Santa Cruz acoge la regata Trofeo Infantas de España

El Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) ultima los preparativos para una de sus citas tradicionales dentro del calendario deportivo del archipiélago, con la celebración de la XXXI edición de la Regata Trofeo Infantas de España.

Una treintena de barcos tomarán parte de uno de los eventos principales del calendario náutico, puntuable para la Copa de España y parte integrante del Circuito Canario de Cruceros, siendo la última parada tras la disputa del Trofeo César Manrique (RCN Arrecife) en agosto y del Trofeo Princesa de Asturias (RCN Gran Canaria) en septiembre.

La capital tinerfeña reunirá a una treintena de embarcaciones, con tres pruebas previstas: dos para mañana, barlovento sotavento; y una para el domingo, con un recorrido costero a lo largo de toda la ciudad, desde Antequera hasta la zona de Añaza para posteriormente volver al muelle de Santa Cruz. Además, una de las mangas será conjunta, con todos los barcos saliendo a la vez. La Regata Trofeo Infantas de España contará con un ganador absoluto, pero también con una distribución de premiados por clases: de ORC 0-3; ORC 4; y ORC 5.

La XXXI edición de la Regata Trofeo Infantas de España cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Cabildo de Tenerife, Fundación La Caixa, Turismo de Tenerife, Turismo Islas Canarias y la colaboración de la Armada Española, Capitanía Marítima, Casa de SM El Rey, Guardia Civil, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Asociación Española de Clubes Náuticos, Real Federación Española de Vela, Asociación Canaria de Clubes Náuticos, Real Federación Canaria de Vela, Federación Insular de Vela de Tenerife, Real Liga Naval Española, Fundación DISA, Capross, Biservicus, Grupo Armas Transmediterránea, Fuentealta, Coca-Cola, Kalise y Libby’s.