Nano Mesa regresa al fútbol tras tres años de parón

El Real Unión de Tenerife hizo oficial este miércoles el fichaje del delantero tinerfeño de 30 años, Nano Mesa. Un futbolista que llevaba tres años alejado de los terrenos de juego, aunque se mantenía ejercitando esperando alguna oportunidad como esta.

Miguel Delgado, primer entrenador del equipo, sigue definiendo la plantilla, añadiendo un nuevo futbolista para pulir la posición del 9 que veía tan necesaria el técnico.

Alexander Mesa Travieso es un atacante lagunero que comenzó su carrera futbolística en el CD Tenerife. Formado en su base y llegando a debutar con el primer equipo en el 2014, en Segunda División.

Salió cedido para jugar en Segunda División B -la actual Primera Federación- con el L’Hospitalet barcelonés, para volver a la isla y firmar su mejor año como profesional, de nuevo en el CD Tenerife.

Mesa cosechó 14 goles en 34 partidos con el distintivo blanquiazul en la división de plata en el fútbol español, lo que le sirvió para llegar a Primera División tras el fichaje por la SD Eibar por 3,2 millones de euros.

Jugó 23 partidos en LaLiga, sumando sus experiencias en Eibar, Levante y Cádiz, en este último siendo entrenado por Álvaro Cervera, que fue además el técnico que le hizo debutar con el Tenerife. Militó también en las filas del Sporting de Gijón, Logroñés y Zaragoza, también en Segunda.

Con el equipo asturiano se quedó a las puertas de un ascenso a la máxima categoría, perdiendo la final ante el Real Valladolid. Esta hazaña sí la consiguió con el Cádiz al cerrar el año como segundos en liga y conseguir de esa manera la promoción directa.

Su última experiencia en el verde fue con el equipo aragonés, donde disputó 23 partidos, siendo uno de los habituales en el once en la primera parte de la temporada.

Ahora, se encuentra con una nueva oportunidad en la Tercera Dvisión de la mano del Real Unión de Tenerife, equipo que se coloca actualmente como décimo clasificado gracias a sus siete puntos, fruto de dos victorias -ante Tenisca y San Miguel- y un empate, este fin de semana frente al Villa Santa Brígida.

El delantero de 30 años explicó en una entrevista para Cope, que su parón futbolístico se dio por «muchos factores», aunque uno de los más importantes fue el haberse relacionado con «personas que no aportaban». Ahora, con sus «problemas resueltos», tiene una gran ilusión por volver y demostrar «la clase de jugador que era».

Además, afirmó que, todavía con edad para retomar su mejor forma física, al rodearse de gente que le apoya, «sentirtse importante» y recuperar las ganas, «todos los objetivos que te propones, los vas a conseguir».

«La calidad se tiene, eso no se pierde» terminaba diciendo Nano Mesa, dejando claro que tiene como su objetivo principal recuperar la felicidad y la comodidad jugando a su mejor fútbol.

Siendo un jugador más maduro y sin nada que perder, Mesa llega a la Tercera para ayudar al Real Unión y que las metas tanto grupales como individuales, se cumplan.