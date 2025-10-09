Las Guayotas vuelven al ruedo con hambre de más

El Tenerife Echeyde femenino arranca una nueva singladura en la élite del waterpolo español. Este sábado, a las 12:40, da comienzo oficialmente su cuarta travesía consecutiva en la División de Honor –la máxima categoría nacional–. Las Guayotas se miden fuera de casa al Barceloneta, uno de los conjuntos más reforzados del campeonato. No es un inicio sencillo. Lo saben sus jugadoras y lo admite su técnico, Enrique Cruz, el líder de una flota que, como ya es costumbre, deberá lidiar con la empresa de competir en una categoría reservada históricamente a los equipos catalanes.

Ha sido un recorrido por etapas el que ha permitido al Echeyde afianzarse como una estructura firme –y con proyección– en España.Su historia se ha escrito a contracorriente. En su primera campaña, con Itziar Pavón al mando, el conjunto tinerfeño firmó una meritoria séptima posición, empatado a puntos con el sexto clasificado. Un año más tarde, ya con Carlos de la Torre al frente, el equipo dio un salto de calidad y alcanzó la sexta plaza. Ambas temporadas trajeron consigo participación en la Copa de la Reina.

La pasada campaña, más agónica en su desenlace, obligó al Echeyde a certificar su permanencia en el playoff por el descenso ras imponerse al Rubí. Fue, sin duda, el curso más exigente a nivel doméstico, pero también uno de los más especiales en la historia del club. El Echeyde soñó en Europa. A lo grande. En su estreno continental, el cuadro de Enrique Cruz alcanzó las semifinales de la Eurocup superando cualquier expectativa inicial. Fue, como subraya su entrenador, «un torneo histórico, tanto para la dirección técnica como para las jugadoras como para el club». Aquella senda dejó cicatriz y, sobre todo, sembró una semilla que esta temporada vuelve a brotar en forma de una renovada ilusión continental.

Europa como espejo de crecimiento

Porque las chicas de la Acidalio Lorenzo regresarán al escenario europeo. Esta vez, en la LEN Conference Cup, un certamen de reciente creación que se constituye como el tercer peldaño del waterpolo continental, pero también como una oportunidad real y estimulante para calibrar el crecimiento de las Guayotas. Las tinerfeñas volarán hasta Sicilia entre el 14 y el 16 de noviembre, donde se medirán al Brizz Pallanuoto italiano, al Fluvial portugués y al Dalton Koleji SK turco. «Estar de nuevo en Europa es un impulso bastante importante para nosotros; convierte nuestro proyecto en algo muy atractivo deportivamente hablando», verbaliza Cruz.

Para el técnico sevillano, la incursión continental «es el fruto del trabajo bien hecho», una recompensa merecida al empeño coral de un equipo que, pese a sus limitaciones estructurales, ha sabido medirse contra proyectos mucho más asentados. «Llegar a Europa es muy difícil», subraya, al tiempo que recalca que la hoja de ruta debe pasar «intentar llegar lo más alto posible, pero paso a paso».

Enrique Cruz afronta su segundo curso al frente del Echeyde, una etapa que, tal y como él mismo admite, debe servir para «consolidar el estilo de juego» que comenzó a esbozarse el año pasado. «El primer año fue de adaptación, tanto mía hacia las jugadoras como de ellas hacia mí; ahora queremos que se vea un equipo con identidad», sostiene. Dinamismo, intensidad y osadía. Una identidad que no deja lugar a las dudas. «Nos gusta salir al contraataque y mantener un ritmo muy alto durante todo el partido», subraya.

El Echeyde 25/26 es, además, un grupo renovado. Hasta seis incorporaciones han cambiado la fisonomía del equipo. Se han unido Ainhoa Pinar, Julia Rodríguez, Renée de Kleer, Marta Madre, Daniela Vomastková y Elena Camarena (se incorporará en enero). A ellas se suman nombres ya asentados en la estructura como Maryn Dempsey, Mallory Reynoso, Irene Costa, Julia Bennasar, María Ramos, Macu Bello, Carla Martín, Natalia Naya y Aora Rodríguez. Una mezcla de juventud, experiencia y reputación internacional que, según su técnico, «se ha adaptado muy bien y ha encajado perfectamente con el estilo».

Cruz habla de un grupo «muy unido, muy homogéneo pese a los cambios», con un proceso de acoplamiento que, a su juicio, ha sido más natural de lo previsto. La pretemporada, coronada con un stage en Portugal, le deja «sensaciones positivas», aunque lamenta la escasa rodadura frente a equipos de la liga, uno de los escasos puntos que, según el técnico, podrían haberse afinado de cara al estreno.

Un contexto desigual

Como cada temporada, la prioridad en la División de Honor pasa por asegurar la permanencia. «Con las capacidades logísticas que tenemos en la Isla, hoy por hoy es impensable plantearse metas más ambiciosas», resume el estratega andaluz. Se refiere, con ello, a que el club que preside David Rivas compite año tras año en un escenario desequilibrado. La División de Honor femenina está dominada por equipos catalanes, que acaparan la mayor parte del talento, las infraestructuras y los recursos. Nueve de los doce equipos que integran la División son catalanes. Una elocuente proporción que evidencia una realidad sobradamente conocida pero poco valorada, la complejidad de sostener un proyecto competitivo desde una isla, con las limitaciones logísticas y estructurales que eso implica. En definitiva, un contexto desigual que engrandece aún más el mérito del Echeyde.