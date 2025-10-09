Estreno de altura para el Echeyde en la División de Honor

El Echeyde, rumbo a la décima. Nueve son ya las campañas –con la que arranca este sábado– que acumula el conjunto tinerfeño en la División de Honor masculina de waterpolo, un registro que ilustra, por sí solo, la dimensión de un mérito irreprochable. En una liga dominada por clubes catalanes y respaldada por presupuestos mucho más robustos, el equipo chicharrero representa la continuidad de un proyecto que no claudica. Lo hará de la mano del mismo técnico que reescribió el relato reciente del club, Albert Español, que afronta su segunda campaña exclusivamente desde la dirección técnica, y con el objetivo de siempre, la permanencia.

El estreno liguero invita a dejarlo todo desde el primer minuto. El conjunto tinerfeño se medirá este sábado (13:45, hora canaria) al Astralpool Sabadell, actual subcampeón de liga y habitual en las grandes tardes de la Champions League. «Sabemos que es un equipazo, un equipo de Champions, y que está por encima de nuestras posibilidades», admite Español, que encara el duelo como una ocasión idónea para calibrar el nivel de rodaje de los suyos: «Contra este tipo de equipos no tenemos nada que perder, así que iremos a hacerlo lo mejor posible y sin presión».

Arriba un Echeyde que dista mucho de ser un advenedizo. Es un proyecto de raíces profundas. Casi una década en la élite marca un umbral que cobra aún más trascendencia si se pone en contexto: «En España solo hay tres equipos fuera de Cataluña que compiten en la División de Honor, y nosotros somos el que más tiempo lleva ahí arriba», recuerda el técnico catalán. No se trata de una frase hueca de autocomplacencia, sino de una verdad incontestable. La iinstituciónsantacrucera ha edificado un proyecto desde la sobriedad, apuntalado en el talento local y en una gestión que privilegia la estabilidad frente al resultado inmediato, una fórmula que ya lo proyecta hacia su novena presencia consecutiva en la máxima categoría nacional. «Con los recursos que tenemos y la distancia respecto al epicentro del waterpolo nacional, muchas veces se olvida el mérito que tiene mantenerse año tras año en este nivel», lamenta el preparador del Tenerife Echeyde, que no podrá contar, de momento, con uno de sus fichajes estrella, Javier Gorría, que se perderá el primer mes de competición por una fractura en un dedo.

La plantilla presenta retoques con respecto a la pasada campaña, especialmente en la portería, donde el relevo ha sido total. «Es una posición fundamental y hemos querido reforzarla con garantías», exterioriza Español. El nuevo guardián principal será el croata Davor Skokandic, curtido a nivel internacional en las categorías inferiores de su país. Junto a él, los españoles Héctor Martínez (llegado desde Valencia) y Dorian Acuña (catalán, también con bagaje en selecciones inferiores) completan la terna bajo los palos. En el resto del bloque, el Echeyde apuesta por calidad más que por cantidad. Han llegado jugadores contrastados como el mencionado Javier Gorría, internacional español con experiencia en Italia y Francia, y Tom de Weerd, integrante de la selección absoluta de Países Bajos y excapitán del Mataró. «Todos los que han llegado han estado en selección nacional, eso dice mucho de la calidad y del paso adelante que queríamos dar», sintetiza Español, que ha integrado en la dinámica del primer equipo también a dos jóvenes talentos de la casa: Enrique Ramírez y Omar García, este último de solo 16 años.

Permanencia como punto de partida

Realismo y ambición conviven en el discurso del estratega catalán. «Nuestro objetivo, como cada año, es la permanencia. Con los medios que tenemos, no sería sensato pensar en otra cosa. Pero una vez la conseguimos, ya hemos demostrado que podemos soñar», afirma en este sentido. En las últimas temporadas, esos sueños se tradujeron en presencias en la Copa del Rey y en competiciones europeas.

De nuevo por Europa

El próximo mes de noviembre, el conjunto tinerfeño volverá a alzar la bandera de Canarias en el escaparate continental. Será su cuarta incursión consecutiva en competiciones europeas, esta vez en la Conference Cup, con un grupo descomunal en Grecia con Panionios, Budva y White Sharks Hannover. «Competir en Europa es muy difícil, el nivel es altísimo, y además nos ha tocado un grupo complicadísimo. Pero vamos con toda la ilusión del mundo. Para nosotros es un orgullo representar a Tenerife y a Canarias en Europa», confiesa Español, que asume que clasificarse sería casi una hazaña, «un éxito brutal, porque los cuatro equipos de nuestro grupo tienen opciones reales». Aun así, el Echeyde no se baja del pulso europeo y promete «pelear cada partido».

A las puertas de su noveno año en la máxima categoría del waterpolo español, el combinado que preside David Rivas encara una temporada de plenitud. Ya asentado en una fase de consolidación, el club ha dejado definitivamente atrás los tiempos de urgencia. Con fichajes de pedigrí internacional, un núcleo local con músculo competitivo y una cantera que no deja de destilar talento, el Santa Cruz Tenerife Echeyde se lanza a esta temporada 25/26 a por todo lo que venga.