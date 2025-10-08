El Tenerife Libby's afronta su undécima campaña en la élite con la fuerza del mar y la complicidad de la Inteligencia Artificial

Con la fuerza de la mar. El Tenerife Libby's La Laguna afronta, en la 25/26, su decimoquinta temporada desde que fuera fundado (año 2011) y la undécima consecutiva en la máxima categoría del voleibol nacional, la Liga Iberdrola.

Por el camino, el proyecto casi vital que inició su presidente David Martín (durante una época también entrenador) se ha consolidado en la Superliga Femenina como uno de los aspirantes a pelear por títulos. Una Liga, una Supercopa, tres Copas de la Reina y un subcampeonato continental en la Challenge Cup.

Renovación total

En la campaña venidera, y tras una sufridísima 24/25 marcada por las numerosas lesiones (varias de ellas de larga duración) que se cebaron con las blanquiazules, el Libby's experimentará una profunda renovación: Guillermo Orduna tomará el relevo de Facundo Morando en el banquillo y la plantilla ha cambiado de forma radical. Solo siguen cuatro jugadoras: Quinn Pelland, Marga Pizá, Yeisy Soto y Camila Olguín. A ellas se incorporan, además de la canterana Andrea Rodríguez, que da el salto al primer equipo, siete fichajes.

No solo de fondo, sino también de forma, ha cambiado el Tenerife Libby's. El combinado lagunero estrenará tercera equipación: un diseño que lleva la firma de la Inteligencia Artificial y que combina los colores negro, azul celeste y blanco: el negro de la arena y los riscos de la costa, el azul del cielo y el mar y un blanco que luce como si de la misma espuma de las olas se tratase. Serán las jugadoras las que, durante la temporada, voten en cada fin de semana qué equipaje utilizar (se mantienen el blanquiazul y un segundo rosa) dependiendo de si ejerzan como locales o visitantes y de los colores de los rivales.

“Dicen que el deporte no tiene memoria, que las olas se lo llevan todo. Pero aquí, en esta Isla de arena negra, las huellas no se borran. 15 años resistiendo la marea, escribiendo nuestra historia con fuego y mar. El Haris sigue dejando huella”, fue el mensaje del club.

Orduna, junto a las jugadoras que lucieron la nueva equipación en la presentación de la plantilla. / Arturo Jiménez

Una presentación de lujo

La puesta de largo para el enésimo desafío en la élite, así como la presentación colectiva de la plantilla y el lanzamiento del vanguardista tercer equipaje tuvieron lugar en el concesionario del Grupo Domingo Alonso ubicado en Los Majuelos. No faltó nadie. Ni el elenco de jugadoras al completo, ni el cuerpo técnico, ni el presidente Martín. Asistieron, además, la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, y el jefe de ventas de Volkswagen en Tenerife, Javier Hernández.

Orduna, encargado de capitanear una nave con tripulación casi renovada por completo, transmite confianza en el proyecto porque, en las primeras semanas, “la evolución ha sido importante en lo individual y en lo colectivo”. “Hemos trabajado en una pretemporada larga, de siete semanas. Comenzamos con un grupo que, a lo largo del tiempo, fue creciendo al irse incorporando más jugadoras, sobre todo las que estabas con las selecciones en el Mundial, como Marga, Pelland o Fortuna”, relató el argentino antes de celebrar que el equipo ha ido “creciendo”.

Guillermo Orduna. / Arturo Jiménez

Pide paciencia

“Este es un grupo nuevo, solo siguen cuatro jugadoras con respecto a la temporada pasada y varias de las chicas son jóvenes. Hay buenas expectativas y muchas ganas. Hemos trabajado muy fuerte en el aspecto físico, creo que llegamos de la mejor manera”, expuso el técnico.

Si bien las expectativas son altas y las sensaciones de pretemporada buenas, Orduna alude a un componente “muy importante cuando hay que desarrollar un equipo: la paciencia”. “Esa paciencia hay que sostenerla en el tiempo, tanto el cuerpo técnico como las jugadoras y la dirigencia. Los resultados son importantes, ayudan, pero se aprende de las derrotas. Cuando uno gana y gana... lo importante es llegar a la instancia final del campeonato con el equipo consolidado, buenos rendimientos y que en los momentos importantes el equipo esté a su máximo nivel”.

Martín, esperanzado

Al otro lado del hilo que sostiene la temple del proyecto lagunero se encuentra David Martín. El presidente sabe que hará falta tiempo y transmite total confianza en el preparador. “Estamos muy contentos con Guillermo. Para este grupo, es el entrenador idóneo. Hay mucha jugadora joven y él tiene mucha experiencia. Ha sido el único seleccionador argentino que metió a la femenina de su país en unos Juegos Olímpicos. Es un hombre con caché y con gran capacidad dar autogestión. Se trata de fomentar lo que era antes el deporte, potenciar el talento. Él potencia mucho la creatividad de las jugadoras. Eso tiene un precio y hay que tener paciencia. Eso no se enseña en una academia”, sostiene el mandatario.

En todo caso, Martín confiesa que llegó a creer que al Haris 25/26 “le iba a costar más”, pero ha visto mejoría “en poco tiempo”. “Ha sido la pretemporada más larga en la historia del Haris y ha sido buena. He visto una mejoría brutal. La experiencia de ciertas jugadoras es clave y veo también a gente experimentada que, pese a ser joven, ya ha jugado finales. La sinergia puede ser muy positiva. Empezar ganando será muy importante, igual que sumar en Socuéllamos, una de las pistas más complicadas de la Liga. El inicio va a marcar el porvenir de la competición, pero tampoco va a ser definitivo porque en diciembre veremos diferencias”.

“Con la nueva marea, trataremos de dejar huella en la Liga Iberdrola”, desea en voz alta Martín. “Estar entre los ocho primeros es mi objetivo personal. En lo deportivo, espero que el grupo cuaje y que las lesiones nos respeten, no como la temporada pasada. Ojalá que podamos crecer como equipo para aspirar a estar entre los cuatro mejores. Probablemente veamos la Liga más complicada e igualada de los últimos años en la que algún habitual se quedará fuera de la Copa o del playoff por el título”, avanza.

David Martín. / Arturo Jiménez

Soto, pilar en la pista

Con Martín en el palco y Orduna en la banda, la pista estará capitaneada por Yeisy Soto. Pese a llevar solo un año en el club, la colombiana es ya un pilar en el equipo y una líder en el vestuario, un papel que asume con total naturalidad. “La edad me demuestra que soy una veterana y la experiencia te lleva a desempeñarte y comportarte de cierta manera. Eso lo tengo muy claro, lo abrazo y lo acepto muy bien y creo que desempeño bien ese rol”, apunta.

Soto manifiesta que renovó por un desafío personal y aclara que se trata de “llevar al equipo arriba”. “El año pasado era nueva en la Liga y casi no se me conocía, este año no será así. Yo sigo trabajando duro para dar siempre lo mejor para el equipo”. La central estará esta campaña bajo las órdenes de Orduna, un preparador al que conoce “desde hace 17 años”. “Guillermo tiene mucha experiencia. Cuando nos enteremos de que íbamos a trabajar juntos, fue muy grato saber que esta vez íbamos a estar en el mismo lado de la pista. El vóley nunca cambia, tiene diferentes perspectivas dependiendo de la experiencia y el estilo de los entrenadores. El camino es el mismo”, indica Soto.

Yeisy Soto. / Arturo Jiménez

El Alcobendas, primer oponente

El del Libby's 25/26 arranca este fin de semana, cuando el combinado lagunero reciba el sábado a un recién ascendido Feel Alcobendas en el Pablos Abril de Taco a partir de las 17:00. Será el primer paso de una senda exigente y repleta de obstáculos, pero que en el Haris afrontan con una década de experiencia en las alturas.