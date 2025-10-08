El Open Ciudad de La Laguna reúne a lo mejor de Canarias

El Ayuntamiento de La Laguna acogió este martes la presentación oficial del 43º Open de Tenis Ciudad de La Laguna, uno de los torneos más antiguos de Tenerife, que reunirá a los mejores jugadores de Canarias. La competición dará comienzo mañana jueves, 9 de octubre, en la Casa de Venezuela en Canarias y se extenderá hasta el sábado 18.

Al acto acudieron el presidente del Organismo Autónomo de Deportes, Badel Albelo; así como la gerente de la Federación Canaria de Tenis, Candela Garrido; el director del torneo, Enrique Báez; y el jugador más laureado de la historia del tenis canario, David Marrero, quien además participará en el evento.

El torneo reunirá un total de 69 jugadores y jugadoras procedentes de todas las Islas Canarias, una cifra que supone un récord de participación en comparación con las últimas ediciones. Los mejores tenistas del Archipiélago competirán por alzarse con el trofeo.

En cuanto a los premios, los campeones de esta cuadragésima tercera edición del Open de Tenis Ciudad de La Laguna recibirán un total de 6.000 euros, consolidándose como uno de los torneos con mayor premio de Tenerife. Se dividirá en 1.000 euros para el primer puesto, 500 euros para el subcampeón, 250 euros para los semifinalistas, 125 euros para los cuartofinalistas y más de 60 euros para los octavofinalistas. Esta cantidad será exactamente igual para los premiados femeninos y masculinos.