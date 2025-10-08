La Loro Parque-Siam Park, lista para recorrer la Isla

Este domingo, 12 de octubre, se celebrará la XVII Cicloturista Loro Parque Siam Park, uniendo el norte y el sur de Tenerife a través del desarrollo de una prueba no competitiva, donde los ciclistas participantes podrán celebrar una jornada de puro ciclismo, además de disfrutar del Loro Parque y del Siam Park, desarrollando una actividad respetuosa con el medio ambiente, y que tienen una gran acogida entre los aficionados al pedal, donde todos los años ha tenido una numerosa participación.

La prueba se presentó oficialmente ayer en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife, con la presencia de la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, acompañada por el vicepresidente del Grupo Loro Parque, Christoph Kiessling; el presidente del Club Ciclista Loro Parque Los Silos Natural, Adriano Cordovés; y el secretario de la Federación Canaria de Ciclismo, Agustín Rodríguez.

La salida de la prueba se llevará a cabo a las 8:30 de la mañana desde el Loro Parque, recorriendo un total de 85 kilómetros donde los ciclistas participantes, de manera no competitiva y a un ritmo moderado al alcance de todos, pasarán por los municipios de Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, San Juan de La Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos, El Tanque, Garachico, Los Silos, Santiago del Teide, Guía de Isora y Adeje, donde será la llegada en las instalaciones del Siam Park. Tras la entrega de premios, los participantes tendrán la oportunidad de refrescarse y disfrutar de la adrenalina de ofrecen las diferentes atracciones del parque acuático.

Para el adecuado desarrollo de esta prueba, la organización tendrá el servicio de mecánica en caso que fuese necesario, además de disponer de una guagua para trasladar a aquellos ciclistas que por algún motivo no puedan continuar con la marcha de la prueba, al margen de disponer del furgón escoba que se encargará de la recogida de las bicicletas.

En la meta, además de un avituallamiento final, se celebrarán diferentes sorteos y entregará un reconocimiento al Ciclista más Joven, y al Ciclista más Veterano, tanto masculino como femenino, además al equipo de mayor participación en la prueba.