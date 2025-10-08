De Tenerife al mundo: el técnico isleño que guía a las promesas españolas rumbo a Los Ángeles 2028

Pedro Espeleta lleva más de media vida entre las paredes de una pista de squash. Jugador, campeón de España, técnico y ahora flamante seleccionador nacional júnior, inaugura una nueva etapa que asume como un tributo a su entrega y su férrea vocación. Con más de quince años formando talentos y veintisiete compitiendo, llega su «premio a la constancia».

«Cuando Borja Galán –el mejor jugador español de la historia y actual seleccionador absoluto– me llamó para decirme que estaban pensando en mí, tuve claro desde el primer momento que aceptaría. Fue una sorpresa, pero también la tomé como una enorme responsabilidad». Espeleta liderará la atractiva empresa de pulir a las promesas que, en un futuro no muy lejano, defenderán los colores de España en las grandes citas del panorama internacional, como la ilusionante cita olímpica de Los Ángeles 2028 –donde se estrena la disciplina–.

Aunque su día a día orbita ahora en torno a la formación de talentos en la escuela del Club de Tenis Tenerife, Espeleta no ha soltado la raqueta ni un gramo de su ambición competitiva. De hecho, hace apenas unas semanas conquistó un meritorio quinto puesto en el Campeonato de Europa Máster +35, y ya contempla el Campeonato del Mundo Máster 2026 en Australia, donde intentará «quedar lo más arriba posible». No obstante, el tinerfeño ya es consciente de los escollos que jalonan esa empresa: «Estos viajes no están cubiertos por marcas ni por instituciones, aunque contamos con algunas subvenciones. Cuando te mueves al otro lado del mundo para poner el nombre de Tenerife en otro continente, buscas esa ayuda, ese patrocinio. Al final somos la bandera de Tenerife en el squash y también de España».

Espeleta, de negro, en Expodeca. / Jordi De La Fuente

Sin copar titulares, el squash se ha ido labrando en el último decenio su hueco en el Archipiélago. Una expansión silenciosa, pero constante. Detalla Espeleta que el auge de la disciplina se forjó «desde dentro», y no «por un proyecto de ayuda externa». «Ha sido el propio deporte el que ha hecho que muchos niños se enganchen», sintetiza. Cita –con «orgullo»– a nombres como Alberto Mateo, Danila Medina, Juan Arias, Sofía Gutiérrez, Pablo Marrero o Javier Muñoz, talentos moldeados en la cantera isleña y ya entre los mejores del país.

«Estos niños llevan años con una raqueta en la mano, algunos desde los cinco años», comenta para dejar claro que «no es un trabajo de un par de meses» el de catapultar un talento de aquí a la esfera nacional. También destaca la importancia de la sana competencia entre entidades: «Los niños del Club de Tenis se motivan con los del Real Club Náutico y viceversa. Esa rivalidad, entre comillas, ha sido un motor muy sano para crecer». La escuela del Club de Tenis Tenerife ha experimentado un crecimiento del 30 por ciento en el último año, una expansión que también se extiende al ámbito adulto.

Camino a Los Ángeles 2028

La histórica inclusión del squash en el programa olímpico de Los Ángeles 2028 ha reavivado las ilusiones de toda una comunidad. «Desde que recuerdo, se lleva intentando entrar a las Olimpiadas. Es un premio al trabajo de muchas federaciones y escuelas», revela Espeleta, que se muestra optimista respecto a las opciones de la comitiva española: «Hoy los rankings ponen a Iker Pajares, Bernat Jaume, Edmon López e Iván Pérez como los más cercanos; en chicas, Marta Domínguez, Cristina Gómez y Ona Blasco». Advierte que aún no se ha definido «si habrá limitaciones por país o continente; eso se sabrá a final de año». «Cuando tengamos claro los criterios, trazaremos un plan a dos años vista», explica. Al ser preguntado por la proyección del squash canario, apela a la cautela –«hay que ir con pies de plomo»–, pero entre todos los nombres destaca el de Iván Pérez, jugador al que él mismo formó desde niño. «Soñaría con verlo en las Olimpiadas», verbaliza.

¿Y el porvenir del squash en Canarias? «En cinco o diez años las cosas pueden cambiar mucho», advierte Espeleta Gámez, que evita llevarse por las prisas y rememora cómo, en su etapa júnior, los jugadores canarios «eran temidos en los campeonatos de España y de Europa» antes de atravesar una tremenda brecha generacional. «Esperemos que la cosa vaya a más. Tenemos la experiencia pasada para no repetir errores», reconoce. Su objetivo, afianzar el squash en todo el Archipiélago: «Queremos traer competiciones de gran envergadura a Canarias, no solo a Tenerife o Gran Canaria, sino también al resto de las islas».

El entrenador tinerfeño inicia en pocas semanas su etapa como seleccionador nacional, con un apretado calendario que ya comprende concentraciones en Santiago y León.