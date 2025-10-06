El olímpico Vicente Hernández sigue en el camino de regreso a la élite mundial: "Mis números y mis tiempos han sido mejores este año; estoy un poquito más cerca"

Plenamente recuperado de la lesión que le apartó de la competición durante cuatro años y medio, Vicente Hernández (34 años) inició, en diciembre de 2023, su escalada de regreso al lugar del que nunca debió irse. Ese al que pertenece el deportista lagunero olímpico en Río 2016: la élite del triatlón mundial.

Casi dos años después de su vuelta, Chente acumula excelentes resultados en las distancias cortas y media. A principios de septiembre fue segundo en el Ironman 70.3 de Poznan, Polonia, obteniendo un billete para el Mundial de la modalidad en 2026 y, el pasado fin de semana, fue segundo en la prueba de la Copa de Europa disputada en Ceuta. Ahora apunta la cita de este domingo en Tenerife (también en el circuito continental) como una de sus carreras más especiales. Será la primera vez que compita en casa. Y lo hará sonriendo y disfrutando.

Vicente Hernández atraviesa la línea de meta en segundo lugar en la Copa de Europa de Ceuta. / E.D.

Tenerife, siguiente paso

“Muy bien, muy bien”, afirma convencido el protagonista para expresar sus sensaciones tras la plata en territorio ceutí. “Me había estructurado la temporada para hacer una primera parte de corta distancia, luego un bloque largo a media distancia y acabar ahora el año haciendo corta distancia. Entonces, fue un poquito la toma de contacto porque quería tener un estímulo antes de la prueba de Tenerife”.

Hernández fija ahora su objetivo en Santa Cruz, que acogerá este domingo día 12 la última de las pruebas del circuito de la Copa de Europa en 2025. Será en modalidad Sprint: 750 metros de natación en la zona de la Dársena de Los Llanos (frente al Cabildo), 20 kilómetros en bicicleta (en un circuito que parte de la plaza de España) y un 5.000 a pie con idéntico recorrido que a dos ruedas. Vicente, que va camino de los 13 años corriendo triatlones, no esconde su ilusión por correr en casa. “Es la primera carrera internacional que se organiza desde que yo compito. Tengo muchas ganas porque va a haber muchos amigos y mucha familia allí que van a poder ver el evento y seguro que me voy a sentir arropado”, apunta.

Aunque las expectativas sean altas, la presión, no será un problema. “Ganar no será una obligación, pero sí me gustaría que me saliera bien la carrera, claro que sí. Y bueno, pues hay que gestionar eso. Pienso que es normal. En muchas carreras a las que a las que voy noto esa presión del resultado y lidiar con ella es algo a lo que te tienes que acostumbrar. Espero llevarlo bien en la siguiente semana”, comenta con tono tranquilizador. Si no le temblaron las piernas en unos Juegos Olímpicos, no lo van a hacer en su casa.

Un camino de vuelta

Debut competitivo en casa, Hernández sigue inmerso en su objetivo particular de reinstalarse entre los mejores del mundo. Ya avisó en abril de 2024, cuando llegaron sus primeros éxitos en pruebas muy exigentes, pero todavía de segundo escalón: “Me emocionaré cuando vuelva a correr en el Circuito Mundial o las carreras para las que creo que valgo”, afirmó entonces.

Está en la senda correcta y, de hecho, “mucho más cerca que el año pasado”. “Yo creo que este año he progresado bastante. No he tenido lesiones hasta la fecha, que el año pasado sí que tuve un parón por una rotura en el sóleo a principio de temporada, entonces cada vez me conozco más, cada vez tengo más continuidad entrenando. En las pruebas de media distancia, a medida que han ido pasando los eventos y los meses de temporada, los resultados han sido mejores. Mis números y mis tiempos han sido mejores. Creo que estoy un poquito más cerca. Este año pude estar en pruebas de medio Ironman de bastante nivel y, recientemente, pude conseguir la clasificación para el Mundial de 2026”, argumenta satisfecho.

Las lesiones le respetan

Su excelente estado de ánimo no solo se explica de los buenos resultados (que por supuesto son fundamentales), también lo hace desde un excelente estado de salud. Chente presume de estar en la etapa de su carrera en la que “menos lesiones y problemas” ha tenido. Entrena “con bastante cabeza” intentando fraguar una progresión “a medio largo plazo”. La falta de ritmo competitivo no ha hecho mella en su físico y, después de una casi interminable lesión, su mentalidad está a prueba de bombas. Además, está en un momento en el que se conoce “más” y puede “lidiar un poquito mejor con la carga de entrenamiento”.

Su empeño en la reconquista, no obstante, no le impide disfrutar del camino. Al contrario, el tinerfeño se queda con lo mejor de una etapa “diferente”. “Ahora disfruto de eso, de tener un poco más de continuidad y de estar más relajado. Llevo dos años en los que realmente estoy pudiendo elegir las carreras que creo me van mejor para seguir progresando. Esa libertad la estoy disfrutando, sí”, concluye.