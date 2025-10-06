La pegada impulsa al Paso ante el San Miguel

El Atlético Paso tumbó a un San Miguel que dio batalla hasta el final. El equipo palmero arrancó mejor y se adelantó al cuarto de hora, pero el combinado amarillo se repuso y restableció el empate antes del descanso. Un nuevo arreón del cuadro verdito al regreso de vestuarios le sirvió para ponerse de nuevo por delante. Y pudo aumentar su renta en una recta final de ida y vuelta en la que cualquier conjunto pudo ver portería.

Salió dubitativo el conjunto tinerfeño y lo aprovechó el Atlético Paso para dominar y generar la primera llegada clara con un tiro de Aidan al lateral de la red. Después, Samu Corral cabeceó desviado un saque de esquina, aunque al cuarto de hora su aportación en ataque fue más efectiva al asistir a Ale Martínez para el 1-0.

Con el paso de los minutos, el San Miguel neutralizó la situación y, en la recta final de la primera parte, disfrutó de sus mejores momentos. La primera llegada clara la tuvo Giovanni en el minuto 37. El delantero obligó a Roberto Gutiérrez a detener su disparo raso. Solo cinco minutos después, el mismo atacante tuvo mejor fortuna culminando un contragolpe. Con el 1-1 se llegó al descanso.

Al regreso de vestuarios, el conjunto palmero apretó en busca del marco contrario. En los primeros cinco minutos del segundo tiempo, Gabri se empleó a fondo para evitar los goles de Cedrez y Samu Corral. Ya a la hora de juego, después de recoger un centro de Ale Martínez, Samu Corral tuvo su recompensa al enviar un trallazo a ras de césped que se coló por el primer palo.

El equipo amarillo volvió a dar un paso al frente en unos compases finales de ida y vuelta, perdonando Yeray el empate a la salida de un córner. Por su parte, los de Maxi Barrera hacían daño a la contra, y así, tras un intento ligeramente desviado de Shaheen y un posterior disparo de Guille Roque desde la frontal del área solventado por Gabri, llegó el definitivo 3-1 de Matías Pezzolesi en el minuto 95, sin margen para la reacción. n