El filial gana en Los Arcos y se afianza como líder

El Tenerife B salió mejor y, gracias a los aciertos de Juan Ybarra –de penalti– y de Viti, llegó al descanso una ventaja de dos goles. En la segunda parte, el conjunto amarillo se volcó al ataque, pero solo pudo recortar diferencias de penalti.

El filial trató de dominar la posesión desde el inicio ante un conjunto oriolano que se mantuvo bien plantado en el campo. El primer aviso lo dio Ulloa con un lanzamiento lejano a las manos del portero local, y poco después, Juan Ybarra se internó por la izquierda y fue derribado en el área por Marc, provocando una pena máxima que él mismo transformó en el 0-1.

Aprovechando el bajón anímico del rival, Trilla cabeceó un córner al travesaño y, un minuto después, sirvió en largo hacia la carrera de Viti, que se plantó solo ante el portero fuera del área y le batió con el exterior del pie. El propio Viti rozó el tercero en un mano a mano solventado por Buigues; mientras que en la réplica, Aragoneses despejó junto a la base del poste el disparo de Lara desde la frontal.

Con el 0-2 se llegó al descanso. Al regreso de vestuarios, el Orihuela se vio obligado a dar un paso al frente para meterse en el partido. Sergio Aragoneses tuvo que emplearse a fondo para desviar los intentos de Nacho Vila y Algisi. Sin embargo, no pudo hacer nada en el minuto 55 para desviar la pena máxima anotada por Solsona.

Con el 1-2 en el marcador, el conjunto amarillo se estiró a por el empate, teniendo Lara la más clara con un lanzamiento en el área que salió lamiendo la madera. Por su parte, el Tenerife B buscó la sentencia en acciones aisladas al contragolpe, aunque priorizó las labores defensivas, sabiendo sufrir durante los compases finales para conservar su ventaja. n

Datos y un aplazamiento

El Tenerife B y el Intercity son los únicos equipos del Grupo V que no han perdido. El filial es el que menos goles en contra lleva, solo dos. Los blanquiazules tienen cinco puntos más que en el mismo momento del calendario de la temporada pasada, el de su estreno en esta categoría.

Ahora, contra el colista. El conjunto entrenado por Leandro Cabrera recibirá el domingo que viene al Socuéllamos, un equipo que solo ha sumado dos puntos.

La quinta jornada del Grupo V de Segunda RFEF no quedó completa. El Juez Único de Competición de la RFEF decidió aplazar el partido entre Rayo B y Alcalá por las «graves deficiencias» encontradas en los campos 3 y 4 de la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano y la ausencia de una instalación alternativa.